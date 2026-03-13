ועדת הבריאות בראשות ח"כ יוני משריקי (ש"ס) אישרה אמש לקריאה שניה ושלישית את מודל ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים לשנים 2026-2030 המכונה "חוק הקאפ".

ההסדר בהיקף של כ-20 מיליארד שקל בשנה יעצב את אחד המנגנונים המרכזיים במערכת הבריאות הציבורית.

משריקי אמר כי החוק יביא להפחתת עומסים באשפוז, לפיתוח שירותים בקהילה, ויאפשר למערכת לפעול בצורה יציבה ומתוכננת יותר.

לצד ההסדר הכלכלי, מקודם מכלול צעדים נוספים: תוספת של עשרות מיליוני שקלים לאשפוזי בית, הפחתת העומס במחלקות הפנימיות, מתן מענה למטופלים המיועדים להעברה למוסדות גריאטריים, חיזוק בתי החולים העצמאיים והגנה על בתי החולים שנפגעו במלחמה.

במטרה לעודד פיתוח שירותי אשפוז הבית ולצמצם עומסים במחלקות, נקבע כי בית חולים שיפנה מטופלים לאשפוז בית יקבל ממשרד הבריאות פיצוי כספי. הוועדה הגדילה את הסכום מ-10 מיליון שקל ל-30 מיליון שקל ב-2026, 40 מיליון ב-2027 ו-50 מיליון משנת 2028.

במהלך שנועד להפחית את העומס במחלקות הפנימיות, נקבע תשלום מוגדל עבור התמשכות ימי אשפוז של מטופל המיועד להעברה. בעוד שבהצעת החוק המקורית התשלום המוגדל עמד על 140%, הוועדה הפחיתה אותו ל-120%.

נקבע כי בתי החולים יתמקדו בפעילות הייחודית להם ולא יסיגו את גבול קופות החולים במתן שירותים בקהילה. תשלום של קופת חולים עבור שירותים הניתנים מחוץ לקמפוס בית החולים יתאפשר רק אם מדובר באשפוז בית, אם השירות ניתן במסגרת הסכם, או אם ניתן לכך אישור מיוחד.

לגבי בית חולים שפעילותו נפגעה ברבעון האחרון של 2023 עקב המלחמה, תחושב התקרה לפי חלקו היחסי ב-2022. הוועדה ביטלה הוראה שנכללה בהצעת החוק, ולפיה בעד שירותים פרטיים החורגים מהתקרה ישולמו 10% בלבד מהמחיר.

יו"ר הוועדה ח"כ יוני משריקי: "אני מבקש להודות ליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי על הדחיפה והליווי הצמוד לאורך כל הדרך עד לאישור החוק. חוק הקאפ שאישרנו היום הוא בשורה גדולה ומשמעותית למערכת הבריאות בישראל שיביא להפחתת עומסים באשפוז ולפיתוח שירותים בקהילה ויאפשר למערכת הבריאות לפעול בצורה יציבה, מאוזנת ומתוכננת יותר בשנים הקרובות.

"הסדר כלכלי חשוב זה יתווסף לשורה של צעדים נוספים - תוספת של עשרות מיליוני שקלים לטובת אשפוזי בית, הפחתת העומס במחלקות הפנימיות, תוספת תקציבית לחיזוק בתי החולים הציבוריים, מתן מענה למטופלים המיועדים להעברה למוסדות גריאטריים וכן הגנה על בתי החולים שנפגעו במלחמה".