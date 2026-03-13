ערוץ LBCI הלבנוני דיווח כי המחבל שביצע את הפיגוע הערב (חמישי) בבית הכנסת "טמפל ישראל" בעיירה ווסט בלומפילד שבמישיגן הוא לבנוני בשם איימן ר'זאלי, תושב הכפר מושר'רה שבבקעת הלבנון.

לפי הדיווח, ר'זאלי ביצע את המתקפה מתוך מניע של נקמה על מות שני אחיו, קאסם ואיבראהים ר'זאלי, בתקיפה שביצע צה"ל בכפר בשבוע שעבר.

הרשויות בארה"ב טרם אישרו את זהות המחבל, ולכן המידע שנמסר אינו רשמי.

כוחות גדולים של משטרה הוזעקו לבית הכנסת מוקדם יותר בעקבות דיווח על ירי פעיל. לאחר עימות עם היורה, הוא חוסל. לא דווח על נפגעים נוספים.

עדויות מהזירה הצביעו על כך שמשאית פגעה במבנה בית הכנסת באופן מכוון, ומאחר וממנה יצא היורה, הוא החל לירות לעבר כוחות האבטחה, שהשיבו אש עד להגעת המשטרה.