הרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו, התייחס אמש (חמישי) למלחמת 'שאגת הארי' ולמטחי הטילים מאיראן ומלבנון ואמר כי התשובה הניצחת לאויבי ישראל היא בניה מועצמת בארץ ישראל.

"אין זמן מתאים יותר לבנות את ארץ ישראל מאשר כעת", אמר הרב לאו בטקס חתימה על הסכמי התחדשות עירונית במתחם מלון "פרימה פאלאס" בירושלים.

עוד הוסיף: "דווקא בימי מלחמה, כאשר ישנם כאלו המנסים להחריב ולהרוס את הארץ, התשובה הניצחת שלנו היא להוסיף בניין, להוסיף חיים ולבצר את עתידה של ירושלים".

במעמד השתתפו עשרות דיירים מרחוב פינס חתמו על הסכמים לפרויקט פינוי-בינוי שיכלול הריסת המלון והבניין הצמוד אליו, והקמת בניני יוקרה במקומם.

יו"ר "בינגו נדל"ן" דודי ברין התייחס לפולמוס הציבורי בירושלים סביב בניית מגדלים בעיר - כשהרבנים החרדים מציגים התנגדות עזה לבנייתם. "הפרויקט הזה הוא לא רק נדל"ן, הוא שליחות. לא תיבנה קומה אחת מעבר למה שהרבנים יאשרו. אנו פועלים בשקיפות מלאה מול נציגי הקהילות", אמר.