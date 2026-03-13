צוותי מד"א בזירת נפילה צילום: תיעוד מבצעי - מד״א בתוך כשעה, הופעלו הלילה (שישי) שלוש פעמים אזעקות ברחבי הצפון בעקבות שיגורים מאיראן. רוב השיגורים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים. באחד המטחים נרשמה פגיעה ישירה במבנה בזרזיר. נזק נגרם למבנה. זירת הפגיעה בזרזיר צילום: תיעוד מבצעי - מד״א חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים בצפון 58 פצועים, בהם אחת במצב בינוני ו-57 במצב קל מאוד מרסיסי זכוכיות עם פגיעות קלות בגופם. בנוסף, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 15 נפגעי חרדה מהזירה. במקביל לשיגורים מאיראן, הופעלו אזעקות בגולן ובגליל בעקבות שיגורים של טילים וכטב"מים מלבנון.

