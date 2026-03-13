תיעוד: תקיפת מערכות הגנה של המשטר האיראני צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר ממשיך להעמיק את הפגיעה בנכסי משטר הטרור האיראני. במהלך היממה האחרונה, עשרות מטוסי קרב, בהכוונת אגף המודיעין, ביצעו גלי תקיפה נרחבים בלב איראן, תוך שהם משמידים יותר מ-200 מטרות אסטרטגיות במערב ובמרכז המדינה.

בין היתר הושמדו עשרות משגרים שהיו מוכנים לפעולה, אתרי ייצור מרכזיים של אמצעי לחימה וטילים הותקפו ויצאו מכלל שימוש. כמו כן בוצעו תקיפות נגד מערכות נ"מ שניסו לשבש את פעילות מטוסי חיל האוויר - והושמדו.

מתחילת המבצע, השלים חיל האוויר מאות מטסי תקיפה, הממוקדים בפירוק יכולות הירי של איראן לעבר שטח ישראל.

בצה"ל מציינים כי התקיפות במרכז איראן ובמערבה הן קריטיות לצמצום איום הטילים והכטב"מים המופנים לעבר העורף.