הרב בנימין טבדי, רב קהילת "שטיבל יד בנימין" ברעננה וראש בית מדרש "לשמה" להכשרת רבנים, מפרסם ספר חדש בשם "שבט מטמונים", העוסק בסוגיות יסוד בהלכות ספירת העומר.

הספר מרכז שישה מאמרים הלכתיים המבוססים על שיעורים שנמסרו בקהילה במשך מספר שנים, לצד מאמר נוסף העוסק באגדה.

השיעורים נמסרו מדי שבת בין מנחה למוצאי שבת במסגרת לימוד קבוע בקהילה, ובמהלכם נלמדו מקורות מחז"ל, ראשונים ופוסקים סביב סוגיות שונות. עם השנים התפתח הלימוד והצריך בירור מעמיק יותר של הסוגיות, כדי להציג את דברי התורה באופן מדויק, מסודר ונגיש לקהל רחב.

הרב טבדי תיאר בהקדמה כי במהלך עיבוד השיעורים לכתיבה התבררו גם חידושים שונים בסוגיות הנידונות. הוא מציין כי לצד גוף המאמרים נוספו הערות שוליים רבות, המרחיבות את העיון במקורות ובהיבטים הלכתיים ואגדתיים נוספים, וחלק מהן הועברו לנספחים בשל אורכן.

מבנה הספר כולל חלוקה לפרקים קצרים בכל מאמר, כאשר כל פרק עוסק בנושא עצמאי המשתלב במהלך הכולל של הסוגיה. בסיום כל מאמר מופיע סיכום תמציתי, שנועד לאפשר מבט כולל על הדברים וכן חזרה מהירה על עיקרי הדיון.

לצד העיסוק ההלכתי, הספר כולל גם התייחסות למקומה של המחשבה התורנית בלימוד ההלכה. הרב טבדי מציין כי הושפע במיוחד מתורת המהר"ל מפראג ומתורת הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ומדגיש כי לעיתים מתגלה התאמה בין בירור הלכתי לבין רעיונות מעולם המחשבה.

בהקדמת הספר מוסבר כי למרות ההבחנה המקובלת בין תחומי ההלכה והאגדה, לעיתים קיימת ביניהם השפעה הדדית. בהקשר זה מובאים דברי הרב צבי יהודה הכהן קוק על האפשרות של הפריה רוחנית בין תחומי הלימוד, תוך שמירה על ההבחנה ביניהם.

שם הספר, "שבט מטמונים", רומז לדבריו לשני רבדים. המילה "מטמונים" מתקשרת למ"ט ימי ספירת העומר ולדימוי של חיפוש התורה כמטמון, ואילו המילה "שבט" רומזת הן לענף היונק מן האילן והן לראשי התיבות של שמו - "שיעורי בנימין טבדי".

בהקדמה מודה הרב טבדי לקהילת "שטיבל יד בנימין" ברעננה, לתומכי בית המדרש "לשמה", לרבותיו הרב אברהם שפירא, הרב חיים גנץ והרב יצחק יודייקין ולבני משפחתו שליוו אותו לאורך השנים.