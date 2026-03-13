נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שלח הלילה (שישי) מסר מאיים למשטר בטהרן, כשהכריז על כוונתו למוטט סופית את היכולות הצבאיות והכלכליות של איראן.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, כתב טראמפ בטון לוחמני במיוחד כי איראן איבדה את מרבית נכסיה האסטרטגיים במערכה הנוכחית.

"אנו משמידים את משטר הטרור האיראני לחלוטין - צבאית וכלכלית", הצהיר. "הצי שלהם איננו, וחיל האוויר גם כן. כך גם לגבי הטילים, הרחפנים וכל דבר אחר. מנהיגיהם נמחו מעל פני האדמה. יש לנו כוח אש חסר תקדים, תחמושת בלתי מוגבלת ואין לנו הגבלת זמן".

טראמפ קשר בין מספר שנות שלטון האייתוללות למספר הנשיאות שלו. "הם הורגים אנשים חפים מפשע בכל רחבי העולם כבר 47 שנים, ועכשיו אני, כנשיא ה-47 של ארצות הברית, הורג אותם. עוד תראו מה יקרה לחלאות האלה היום".

במקביל לפוסט, התייחס טראמפ בראיון לערוץ הרדיו של פוקס ניוז לשמועות על מצבו של המנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, שנעלם מעין הציבור מתחילת המלחמה. "אני חושב שהוא נפגע", אמר טראמפ, "אני חושב שהוא כנראה חי בצורה כלשהי, אבל הוא ספג פגיעות קשות".