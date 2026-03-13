על רקע המשך מבצע שאגת ארי וירי הטילים המסיבי, מפרסם רב העיר פתח תקווה וראש ישיבת עטרת נחמיה, הרב מיכה הלוי, דברי חיזוק בהם התייחס למציאות המורכבת של השהייה במקלטים ובמרחבים המוגנים.

בפתח דבריו, התייחס הרב למציאות בה משפחות רבות מוצאות את עצמן במקלטים, וקישר זאת לפרשת השבוע "ויקהל - פקודי". "אנחנו כבר כמעט שבועיים נקהלים ועומדים על נפשנו", ציין הרב. "נקהלים כל עם ישראל במקלטים, וזו קהילה, כי שם האדם לא חי את הפרטיות שלו, אלא חי את הכלל כולו". לדברי הרב, הרגעים שבהם אנו מפסיקים את שגרת השינה, האכילה והמלאכה לטובת המרחב המוגן, הם רגעים של התעוררות והיזכרות בכוונה הפנימית של מעשינו.

הרב הלוי עמד על ההבדל שבין תחושת הטרדה לבין חוסן רוחני. "אם אנחנו שואלים את עצמנו 'אוי, זה מפריע לנו לישון, זה מפריע לנו לאכול', אז אנחנו נגועים בדבר מבחינת 'נגע'", הסביר. לעומת זאת, כאשר מבינים שהישיבה במקלטים מחברת אותנו אל הכלל, המציאות הופכת ל"עונג" - התענגות על ה'. "כל הישיבה במקלטים ובממ"דים מכניסה אותנו להיות יותר כלליים", הדגיש הרב. "זה החוסן שלנו, ואת זה האויב מנסה לשבור. הוא שולח עוד ועוד טילים מלבנון ומאיראן בתיאום, כדי לגרום לנו לחשוב שאין לנו כוח, אבל לנו יש כוחות אדירים של עונג ה' והשראת השכינה.

בדבריו פנה הרב גם אל הלוחמים בחזית וציין כי "מעשה הידיים של אצבעותיי למלחמה, של כל חיילינו, זה למען שמו באהבה, למען השראת השכינה בישראל". הרב הוסיף כי העולם כולו עומד משתאה מול היכולת של העם הקטן להחזיק מעמד, והסביר כי סוד הכוח טמון בחיים למען מטרה נעלה והפצת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

לסיום, שיתף בהתרשמותו ממנייני החצרות ובתי הכנסת בתקופה האחרונה, שם הוא מזהה דבקות מיוחדת בתפילה. "הם כולם אך ורק מתפללים, עומדים עם סידור ועם חומש, בלי דיבורים ובלי עיתונים שאין מקומם בבתי הכנסת, רק דביקות בתפילה... איזה השראת שכינה יש במעשה ידינו".