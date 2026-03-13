בצעד שנועד להעניק רשת ביטחון כלכלית לאלפי בעלי עסקים בצפון, הודיעו היום (שישי) שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר נשיאות המגזר העסקי, דובי אמיתי, על הקלה משמעותית במתווה הפיצויים עבור יישובי קו העימות שפונו מבתיהם.

על פי ההחלטה החדשה, במסגרת מתווה הסיוע לתקופת מבצע "שאגת הארי", השוואת מחזורי הפעילות של העסקים תתבצע מול התקופה המקבילה בשנת 2023 (לפני פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'), ולא ביחס לשנה האחרונה. מדובר בשינוי קריטי, שכן השוואה לשנת 2024 - שבה העסקים כבר היו תחת פגיעה קשה ופינוי - הייתה מניבה פיצוי נמוך שאינו משקף את הנזק האמיתי.

המהלך משקף את ההבנה כי העסקים בצפון חווים פגיעה ממושכת ורב-שנתית. השוואת הנתונים לשנת 2023 תאפשר לרשות המסים לבחון את הפסדי האמת של העסק כפי שהיה מתפקד בשגרה, ובכך להגדיל את גובה המענקים המשולמים לבעלי העסקים המפונים.

השר סמוטריץ' אמר "אנחנו הולכים יד ביד עם תושבי הצפון ובעלי העסקים. חובתנו כממשלה להקל עליהם בכל דרך. אני מודה לדובי אמיתי על שיתוף הפעולה ולצוותי רשות המיסים וקרן הפיצויים על העבודה המקצועית שמאפשרת את הבשורה הזו".

דובי אמיתי הוסיף: "אני מודה לשר האוצר על ההקשבה והנכונות למצוא פתרון צודק. שיתוף הפעולה הזה הוא שמאפשר לעסקים להתאושש ולחזק מחדש את הכלכלה המקומית ביום שאחרי המלחמה".