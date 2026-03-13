צה"ל תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני צילום: דובר צה"ל

צה"ל עדכן כי תקף את גשר א-זרריה בנהר הליטאני, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלי חיזבאללה מצפון לבנון לדרומה.

"צה"ל תקף לפני זמן קצר את גשר א-זרריה שעל נהר הליטאני בלבנון, ששימש כמעבר מרכזי עבור מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה", מסר דובר צה"ל.

"חיזבאללה משתמש בגשר זה על מנת להגיע מצפון לדרום המדינה, להיערך ללחימה נגד כוחות צה"ל ולפעול נגד אזרחי מדינת ישראל, זאת תוך סיכון אזרחי לבנון וגרימת הרס רב במרחבים מאוכלסים. על מנת למנוע איום על אזרחי מדינת ישראל ואת המשך הפגיעה באזרחי לבנון, נדרש לתקוף את הגשר.

"בעת האחרונה, חיזבאללה מיקם משגרים בסמוך לגשר וביצע משם שיגורים לעבר מדינת ישראל. צה"ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".