על רקע המלחמה והמציאות הביטחונית המורכבת, מפרסמים רבני ארגון צהר שורה של פסיקות הלכתיות הנוגעות למצבים המתעוררים בתקופה זו, בעקבות שאלות רבות שהגיעו למוקד ההלכה שהקים הארגון לציבור.

אחת השאלות המרכזיות שעלתה נוגעת לשימוש במעלית בשבת בעת אזעקה, כאשר מדובר באדם מבוגר או חולה שאינו מסוגל לרדת למרחב המוגן ברגל, וכן לשאלה האם מותר גם לחזור הביתה לאחר היציאה מהמקלט. בתשובת רבני צהר נקבע: "מבוגרים או חולים הזקוקים למעלית על מנת לרדת למקלט יכולים להשתמש בה בין בדרכם אל המקלט ובין בחוזרם הביתה. יש לעשות זאת כבר בעת הישמע ההתרעה."

שאלה נוספת נגעה לקיום ניחום אבלים בזמן מלחמה, כאשר המרחב המוגן בבית האבלים קטן ואינו מאפשר כניסה של אנשים רבים. בני המשפחה שאלו האם הם חייבים לפרסם את דבר הפטירה ואת מקום השבעה כדי לאפשר לציבור להגיע לנחם. בתשובת רבני צהר נכתב: "מותר לאבלים להימנע מפרסום מקום ישיבת השבעה, אם יש בכך חשש להתקהלות מסוכנת. ראוי לווסת את הגעת המנחמים לפי שעות קבועות, כדי למנוע התקהלות מרובה. במקום שאין אפשרות להגיע לניחום אבלים, ניתן לקיים את הניחום גם באמצעות שיחת טלפון או באמצעי תקשורת כגון זום."

השאלות והתשובות ניתנו במסגרת מוקד ההלכה של ארגון רבני צהר, שהוקם לאחרונה בעקבות ריבוי פניות מהציבור בנושאים הקשורים למצב הביטחוני ולמצבים מיוחדים המתעוררים בימי הלחימה.

יו"ר ארגון רבני צהר, הרב דוד סתיו, ציין כי "בתקופות של מלחמה הציבור מתמודד עם מציאות מורכבת שמעלה שאלות רבות, חלקן הלכתיות וחלקן קשורות להתנהלות נכונה במצבים לא שגרתיים. האחריות שלנו כרבנים היא להיות זמינים לציבור, להקשיב ולהעניק מענה ברור ואחראי מתוך הבנה של צרכי השעה. עם ישראל מגלה בימים האלה כוח גדול של אמונה, ערבות הדדית וחוסן רוחני, ואנו מאמינים שבעזרת ה' נעמוד יחד גם במערכה הזו מול איראן ונצא ממנה מחוזקים".