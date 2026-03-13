אילוסטרציה של יעדי התקיפות באיראן צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלים ביממה האחרונה גלי תקיפה נרחבים ודרמטיים בעומק שטחה של איראן.

המבצע, המהווה שלב משמעותי בהעמקת הפגיעה במשטר האייתוללות, התמקד בשלושה מוקדי כוח מרכזיים: הבירה טהרן, שיראז בדרום ואהוואז במערב.

אחת התקיפות המשמעותיות ביותר התרחשה בשיראז שבדרום המדינה. מטוסי חיל האוויר השמידו אתר תת-קרקעי מבוצר, ששימש את משטר הטרור לייצור ואחסון טילים בליסטיים. טילים אלו, על פי המודיעין, יועדו לשיגור ישיר לעבר ערי ישראל בתקופה הקרובה.

במרחב הבירה טהרן, הותקפו בסיסי מפתח של מערך ההגנה האווירית האיראני, לצד אתרים אסטרטגיים לייצור רכיבים קריטיים של טילים בליסטיים ומערכות הגנה. פגיעה זו נועדה לשלול מהמשטר את היכולת להגן על מתקניו הרגישים ולחשוף אותם לתקיפות עתידיות.

במקביל, באהוואז שבמערב המדינה, הופצצו מפקדות מרכזיות של משמרות המהפכה וכוחות ביטחון הפנים.

בצה"ל מדגישים כי מדובר במפקדות פעילות שבהן שהו באותה עת עשרות חיילים שעסקו בתכנון והוצאה לפועל של פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האזור. מפקדת התיאום המרכזית בין גופי הביטחון האיראניים באזור הושמדה אף היא כליל.