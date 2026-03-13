כוחות גדולים של מג"ב ומנהל אזרחי מלווים בכלים כבדים, פשטו הלילה (שישי) על גבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לצומת העוקפים, וביצעו הרס נרחב במקום.

בתי המגורים הוחרבו בכף הדחפור, וכמוהם גם דיר הכבשים שהוצאו החוצה יחד עם הטליות הצעירות. הדיר ששימש להם למחסה נהרס עד היסוד. ציוד רב נוסף ניזוק במהלך ההרס.

ההרס בבית ענות הלילה מצטרף לשלושה פינויים נוספים שהתרחשו בהתיישבות באמצע השבוע, ביניהם הרס בית הכנסת שנבנה לזכרו של נחמן מורדוף הי"ד בגבעת אור נחמן בבנימין.

בגבעה הגיבו בחריפות להרס שמתרחש בעיצומה של המלחמה: "גבעת בית ענות, כמו יתר נקודות ההתיישבות שהוחרבו, הינה אסטרטגית ממדרגה ראשונה ותורמת לביטחון האזור כולו בהגנה על ציר 60 ומניעת פשיעה וטרור ערבי במרחב. ממערכת הביטחון נדרש לתמוך ולסייע בפעילות אנשי ההתיישבות על כל חלקיהם, קל וחומר בזמן מלחמה בה זקוקה המדינה לאחדות שורות".