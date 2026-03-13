תקיפת נכסי אגודת "אלקרצ' אלחסן" בביירות צילום: דובר צה"ל

צה"ל השלים אתמול (חמישי), עשרות גלי תקיפות לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, בבקעא ובמספר מרחבים בדרום לבנון.

בביירות, צה"ל תקף נכסים נוספים של אגודת "אלקרצ' אלחסן" ונכסים כלכליים משמעותיים של ארגון הטרור חיזבאללה.

התקיפות נועדו להעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה, שעושה שימוש בכספי האזרחים עבור הענקת שירותים פיננסיים לארגון הטרור חיזבאללה ולקידום פעולות טרור. תקיפות אלו מתווספות לרצף התקיפות האחרונות נגד אגודת "אלקרצ' אלחסן", ומעמיקה את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ומשאביו עוד יותר.

מצה"ל נמסר כי "התקיפות האחרונות לעבר האגודה עצרו את פעילותה לחלוטין ופגעו קשות בציר ההתעצמות של הארגון".

במקביל, צה"ל תקף כ-10 מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בבקעא ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. חלק מהמחסנים הותקפו במרחב שבין נהרות הליטני והזהרני, ממנו בוצעו השיגורים לשטח מדינת ישראל מוקדם יותר השבוע.