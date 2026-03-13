לאור הודעות נאצה שהופצו בימים האחרונים שלחו הבוקר ראשי הרשויות הודעת תמיכה לאלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט שבו הם מבקשים להוקיע את הנאצות ולתמוך בו.

בהודעה נכתב: "אנחנו, ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, מבקשים להביע תמיכה וגיבוי מלא למפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. אנחנו עובדים עם האלוף בלוט בשנים האחרונות מקרוב ורואים את המחויבות הגדולה שלו לביטחון האזור.

יום ולילה הוא פועל למען ביטחון אזרחי ישראל, למען חיזוק ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון ולמען קביעת סטנדרטים של עבודה ושל מציאות ביטחונית והתיישבותית שלא היו כאן קודם", כתבו.

"דווקא על רקע העשייה המשמעותית הזו, אנחנו רואים בתקופה האחרונה תופעה חמורה ומסוכנת- קומץ אלים ופורע חוק שמנסה להכפיש את שמו ולפגוע בו באופן אישי. אנחנו אומרים זאת בצורה הברורה ביותר, הקומץ האלים הזה אינו מייצג את ההתיישבות. אנחנו מוקיעים בכל תוקף את ההשתלחות, את האלימות, ואת הניסיון לפגוע במפקדי צה"ל בכלל ובאלוף בלוט בפרט. הדרך הזו פסולה ומסוכנת, והיא פוגעת בהתיישבות!

אנחנו מגבים את האלוף בלוט, מעריכים את עשייתו ואת שיתוף הפעולה ההדוק עם הרשויות בשטח, ונמשיך לפעול יחד עם צה"ל למען חיזוק ההתיישבות כולה".

על החתום:

ישראל גנץ, ראש מועצה אזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע; יוסי דגן, ראש מועצה אזורית שומרון; אלירם אזולאי, ראש מועצה אזורית הר חברון; דוד אלחייני, ראש מועצה אזורית בקעת הירדן; אריה כהן, ראש מועצה אזורית מגילות ים המלח; ירון רוזנטל, ראש מועצה אזורית גוש עציון; יהונתן קוזניץ, ראש מועצה מקומית קרני שומרון, גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים; יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל.

הרב אליהו גפני, ראש מועצה מקומית עמנואל; שי אלון, ראש מועצה מקומית בית אל; אור פירון-זומר, ראש מועצה מקומית אורנית; יוסף אסרף, ראש מועצה מקומית גבעת זאב; עוזאל ותיק, ראש מועצה מקומית קדומים; שי רוזנצוייג, ראש מועצה מקומית אלפי מנשה; חיים מנדל שקד, ראש מועצה מקומית הר אדר; אבי רואה, ראש מועצה מקומית שער שומרון.

דובי שפלר, ראש מועצה מקומית אפרת; ישראל ברמסון, ראש מועצה מקומית קריית ארבע; שרון אלפסי, ראש מועצה מקומית בית אריה־עופרים; אסף מינצר, ראש מועצה מקומית אלקנה; אייל גלמן, ראש מועצה מקומית חברון; זאב חבר (זמביש), מזכ"ל אמנה.