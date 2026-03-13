האזהרה החמורה של שר הביטחון למנהיגי לבנון אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (שישי) הערכת מצב מיוחדת ב"בור" בקריה, יחד עם הרמטכ"ל אייל זמיר וצמרת מערכת הביטחון. הדיון נערך שעות ספורות לאחר שחיל האוויר השמיד גשר אסטרטגי מעל נהר הליטני, ששימש עורק מרכזי להעברת אמצעי לחימה ומחבלי חיזבאללה לדרום לבנון.

בדבריו שלח שר הביטחון מסר תקיף וחסר תקדים לממשלת לבנון, לפיו ישראל רואה בה אחראית ישירה לפעילות הטרור משטחה. "זאת רק ההתחלה", הצהיר כ"ץ. "ממשלת לבנון ומדינת לבנון ישלמו מחיר הולך וגובר באיבוד שטח ובפגיעה בתשתיות לאומיות המשמשות את מחבלי החיזבאללה".

שר הביטחון ציין כי ישראל לא תשלים עוד עם המצב שבו ממשלת לבנון מתנערת מהתחייבויותיה הבינלאומיות. "ממשלת לבנון הוליכה שולל ולא מילאה אחר התחייבותה לפרוק את החיזבאללה מנשקו. היא תשלם מחירים הולכים וגוברים - עד למילוי ההתחייבות המרכזית הזו".

לדברי כ"ץ, הפגיעה בתשתיות הלאומיות הלבנוניות, היא תגובה ישירה לירי לעבר שטח מדינת ישראל. הוא הבהיר כי המערכה הנוכחית בלבנון שלובה במערכה הכוללת מול איראן. "ראש הממשלה ואני, יחד עם צה"ל, מחויבים להגנת תושבי הצפון וכלל אזרחי ישראל - ונעשה הכול כדי לממש את ההתחייבות הזאת גם באיראן וגם בלבנון".