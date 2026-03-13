בעיצומה של המלחמה: הפרלמנט הגרמני אירח 150 רבנים מכל אירופה צילום: באדיבות המצלם

150 רבנים מכל מדינות אירופה התכנסו היום בפרלמנט בברלין, באירוח מיוחד של הרשויות הגרמניות.

הרבנים מכל החוגים והעדות באירופה, שהתכנסו במסגרת כינוס מיוחד של מרכז רבני אירופה ובאירוח רב העיר ברלין הרב יהודה טייכטל, התיישבו סביב שולחנות ארוכים תחת תקרת הזכוכית המודרנית של הבניין, והתכנסו לדיונים על אתגרי הקהילות היהודיות ביבשת: עלייה באנטישמיות, תמיכה בעם ישראל בזמן המלחמה, חיזוק החינוך היהודי והשליחות בקרב הדור הצעיר.

"להתכנס כאן, בבונדסטג, 80 שנה אחרי השואה, זה לא מובן מאליו", אמר בהתרגשות הרב טייכטל, "גרמניה מעבירה כאן מסר של תמיכה ברורה ונחרצת בעד העם היהודי. ולא פחות מכך, יש כאן אמירה של המשך תקומת העם היהודי והמשך פריחת החיים היהודיים בגרמניה בכלל ובברלין בפרט".

האירוע נתפס כסמלי במיוחד על רקע המלחמה בישראל והעלייה החדה בתקריות אנטישמיות ברחבי אירופה. רבים מהמשתתפים ציינו כי עצם האירוח בפרלמנט הגרמני מהווה "הצהרה חזקה של התנגדות לשנאה ותמיכה בקהילות היהודיות בכל אירופה".

מוקדם יותר, ביקרו הרבנים בשער הניצחון המפורסם בלב ברלין. "עם ישראל חי זו לא רק סיסמה", אמר הרב טייכטל, "כלל הרבנים, המובילים בהצלחה את הקהילות בכל אירופה, ועומדים כאן היום - הם הנקמה הטובה ביותר בנאצים, הם האור הגדול ביותר של המשכיות העם היהודי".