מערך הסייבר הלאומי מפרסם קמפיין שבו בקשה לאזרחים ישראלים לנתק או למנוע גישה מרשת האינטרנט למצלמות אבטחה.

במסמך שיצא בתחילת החודש הלועזי על ידי מערך הסייבר הלאומי מצוין כי גופים רבים במשק עושים שימוש שוטף ברכיבי מצלמות לצרכים שונים, וכי רכיבי המצלמות מהווים סיכון הן מתוכן המידע המשודר בהן והן מחיבוריות לא מאובטחת לרשת. לפי ההנחיה, הסיכון גובר בעתות חירום ובפרט סביב אזורים בהם קיימת תנועה ערה של לחימה וכוחות צה"ל.

עוד נכתב שם כי במסגרת הלחימה צפויים להתבצע ניסיונות גישה לא מורשים מצד גורמים עוינים למצלמות במרחב הישראלי, לצורך מודיעין אודות הנעשה במרחב. לפי המסמך, ניסיונות אלה עשויים לספק מידע על הנעשה באזורי פעילות. בעבר כבר פורסם כי החמאס עשה שימוש במצלמות אבטחה בעוטף שנפרצו על מנת לאגור מידע לפני המתקפה שלו.

במידה ויש צורך במצלמות אבטחה, ובפרט מצלמות הצופות לאזורים רגישים, מומלץ להגביל גישה לכתובות IP ספציפיות מוכרות או להשתמש בשירות כגון VPN עם הצפנה והזדהות חזקה מתאימה. בנוסף צריך להחליף את סיסמת ברירת המחדל של המצלמה (ושל כל ציוד IOT המחובר לרשת).