פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) פרסם הבוקר (שישי) הודעה המאשרת כי ארבעה אנשי צוות שהיו על מטוס התדלוק שהתרסק אתמול במערב עיראק נהרגו.

מאמצי החילוץ והחיפוש בשטח נמשכים גם בשעות אלו כדי לאתר את שני אנשי הצוות הנוספים שהיו על סיפון המטוס.

על פי הדיווחים, מדובר ב"תאונת תדלוק" אווירית קשה שבה היו מעורבים שני מטוסי תדלוק אסטרטגיים מדגם KC-135.

בהודעה מטעם פיקוד המרכז נכתב: "מודעים לאובדן של מטוס תדלוק אמריקני מדגם KC-135. האירוע התרחש במרחב אווירי ידידותי במהלך מבצע Epic Fury, ומאמצי החילוץ עדיין נמשכים".

רשת CBS דיווחה אתמול כי על המטוס שהתרסק במערב עיראק היו שישה אנשי צוות. מטוס התדלוק השני שהיה מעורב באותה תקרית נחת בנתב"ג בשלום.