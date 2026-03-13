מתן כהנא: מדוע חשוב אחוז ההצבעה לש"ס בקרית אונו? צילום: באדיבות המצלם

השר לשעבר מתן כהנא פרסם סרטון ובו הוא תוהה "מה אחוז ההצבעה לש"ס בקריית אונו ולמה זה בכלל מעניין?".

כהנא הסביר את חשיבות השאלה. "בבחירות האחרונות הצביעו למפלגה 3.33%. בבחירות שלפניהן 2.87%, לפני כן אחוז ההצבעה עמד על 2.05% ו-1.95%. אז איך זה, לעזאזל, שביום ראשון הקרוב ש"ס עומדת לקבוע מי יהיה הרב הראשי של קריית אונו?".

"מדובר באחת מהערים המובילות בשיעור הגיוס לצה"ל כולל במדד השירות האיכותי והיציאה לקצונה. איך יכול להיות שמפלגה שמעודדת השתמטות תקבע לקריית אונו מי יהיה הרב שלה?", תהה.

לדבריו "על ראש העיר קרית אונו מופעלים לחצים כבדים מצד שרי הממשלה. תושבי קריית אונו צריכים להבהיר שהם לא מוכנים לקבל את הדבר הזה".