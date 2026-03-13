לאחר שהשיעור הכללי של הרב משה ליכטנשטיין נקטע באמצע בעקבות אזעקה, השיעור לא הופסק - אלא נמשך במקלט. תלמידי הישיבה ירדו למרחב המוגן יחד עם ראש הישיבה, והוא המשיך את השיעור כסדרו גם שם.

השיעור של הרב משה ליכטנשטיין צילום: ישי פוצפוצובר

סא"ל במיל' יוסי לוי, מנכ"ל איגוד "שומר ישראל" ומפקד גדוד 21, מציין יום הולדת שלישי ברציפות כשהוא בשירות מילואים פעיל במסגרת מבצע "שאגת הארי".

יום הולדת שלישי במילואים צילום: ללא קרדיט

ח"כ משה סולומון השתתף השבוע בדיון הלכתי על זמן בדיקת חמץ יחד עם חברי הכנסת מש"ס יואב בן צור, משה אבוטבול וינון אזולאי.

הדיון ההלכתי צילום: ללא קרדיט

הרב ציון כהן, רב העיר אור יהודה וממלא מקום רב העיר רחובות, התארח השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 לשיחה אישית עם העיתונאי דביר עמר. במהלך השיחה דיבר על ימי המלחמה, על ליווי משפחות חטופים ועל המסע האישי שהשפיע על פעילותו הציבורית.

רגע לפני תחילת הפעילות הקרקעית בדרום לבנון תועדו לוחמי אוגדה 36 כשהם תוקעים בשופר יחד עם רב האוגדה, הרב יאיר אבו, ומתפללים לשלומם ולהצלחת המשימה.

התפילה לפני הכניסה זר לחייל

בני משפחות שאקי ואליפור חגגו השבוע בירושלים את חתונת ילדיהם, אוריין ועמית, כשהם מסרבים לתת לאיומי הטילים מצפון ומאיראן לשבש את שמחתם.

במהלך הערב נשמעה אזעקה בעיר, אך החוגגים שמרו על מורל גבוה: הם עברו במהירות למקלט והמשיכו את הריקודים והשמחה גם בתוך המרחב המוגן.

צפו: האזעקה לא הפסיקה את שמחת החתונה באדיבות משפחות שאקי ואליפור

בישיבת "דרור" בחירן ציינו השבוע מעמד סיום ללימוד ספר "נצח ישראל" של המהר"ל מפראג, לאחר שנתיים וחצי של לימוד רציף עם הרב אליעזר קשתיאל.

המעמד נערך בבית המדרש של הישיבה בהשתתפות תלמידי הישיבה ותושבי האזור שליוו את הלימוד לאורך התקופה.

סיום בישיבת דרור צילום: באדיבות המצלם

ישיבה לצעירים "תפארת שלמה" ברמלה השיקה השבוע מחרוזת מוזיקלית חדשה בשם "מחרוזת תפילה". המחרוזת בוצעה בהשתתפות תלמידי הישיבה, ראש הישיבה וצוות הרמי"ם, ומשלבת את השירים "לעורר ליבי", "ואהבתך" ו"תמיד נספר".

הרב בנימין טבדי, רב קהילת "שטיבל יד בנימין" ברעננה וראש בית המדרש "לשמה" להכשרת רבנים, מפרסם ספר חדש בשם "שבט מטמונים", העוסק בסוגיות יסוד בהלכות ספירת העומר.

הספר כולל שישה מאמרים הלכתיים המבוססים על שיעורים שנמסרו בקהילה במשך מספר שנים, לצד מאמר נוסף העוסק באגדה.