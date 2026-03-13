בימים הראשונים של המבצע 'שאגת הארי' כשהכל עוד היה מאוד לא ברור ומפחיד, יצא לי להיות בכמה 'חתונות מלחמה' כאלו שהועברו מאולמות חתונה לכל מיני מקומות מאולתרים, ואז, כשכולם תחת הנחיות כבדות וגם לחץ, ראיתי איך הרבה מהעובדים בחתונות הללו הם בני נוער מישיבות ואולפנות שעובדים בשמחה, במרץ ומתפרנסים יפה..

זה היה לאחר בוקר של הרבה התכתבויות בקבוצות המנהלים עם הנחיות איך להרגיע את הנוער במצב הזה וכד' ברגע שראיתי את התלמיד הראשון בחתונה, שאלתי אותו מה נשמע? הוא ענה לי תשובה בסגנון ובמנגינה של: סבבה הרב- אנחנו 'חיים את החלום'..

מאז, ככל שעוברים הימים אני רואה כ"כ הרבה הודעות של חבר'ה בגיל התיכון בכל הארץ שמתנדבים, מטיילים, מנקים בתים לפסח, עושים קייטנות עם כל מיני משחקי מילים על: 'קייטנת שאגת האריה'

חברים, כמי שעובד עם בני נוער שנים רבות זה כל כך לא מפתיע!

הם 'חיים את החלום' ואנחנו חיים בחלום..

הנוער הנפלא שלנו עושה המון דברים בימים אלו והם אלופים! יש דבר אחד שהם פחות עושים: לשבת באזור שיש בו ממד ולחכות להוראות ללמידה מרחוק או להתרעה ואזעקה.

ב"ה זה נוער גדול ובריא והם עושים בדיוק מה שבני נוער אמורים לעשות כאשר לא נותנים להם להגיע למוסדות. הם לא צריכים 'סדנאות הרגעה' הם רגועים מתמיד ..הם כן צריכים 'מבוגר אחראי' שיקח אחריות על הסיפור הזה.

הם פזורים בכל עבר ולא מכונסים לא ביטחונית, לא רוחנית ולא לימודית..

אגב, הם כבר שש שנים לא לומדים באופן רציף - הם די שכחו מה זה ללמוד תקופה ממושכת באופן רציף ונורמלי. חלקם כבר נשרו ומצאו אלטרנטיבות והשאר מוצאים כאלו בימים אלו.

אני מבין שיש הנחיות ויש סיכון וכולנו צריכים לפעול לפי הנחיות של הגורמים הרלוונטיים, אני רק רוצה להכניס לתוך מערכת השיקולים את ההבנה שביטול הלימודים באופן גורף, גם הוא מסוכן!! רוחנית, מיסגרתית ובסוף גם ביטחונית.. (הם מפוזרים ובד"כ אין שם 'מבוגר אחראי' שמנחה אותם)

החיים שלנו בארץ הזו מאז שאברהם אבינו התחל ללכת לכאן הם כל הזמן סוג של 'ניהול סיכונים' וחלק מניהול הסיכונים זה להכניס במשוואה הזו גם מה קורה בינתיים עם בני הנוער הנפלאים שלנו.

אני חושב שככל שיש במוסד מקלטים תקניים וככל שמערכת בית ספרית יודעת לנהל את זה, צריך לתת לנו לעשות את הדבר הכי חשוב ומתבקש בימים אלו וזה לחנך - מקרוב! זה מה שאנחנו טובים בו וזה מה שמגיע לנוער הנפלא שלנו!

לדעתי, אם נמשיך לנסות ללמד מרחוק, הם ימשיכו לחיות את החלום ואנחנו נמשיך לחלום..

הכותב ראש ישיבת בנ"ע נר תמיד מערב בנימין