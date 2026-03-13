העיתונאי עקיבא נוביק מתח ביקורת על כתב "הארץ" מיכאל האוזר-טוב שלעג לפרסום שם של מחבל חיזבאללה שחוסל על ידי צה"ל.

האוזר-טוב כתב: "חסלנו את סגן מפקד חטיבת האימאם חוסיין!!!!! עכשיו בטח הניצחון יגיע".

נוביק הגיב "מיכאל, אתה מתיימר להיות איש רציני והציוץ הזה מבזה אותך. יש מאמץ מודיעיני ומעשי לפגוע ביכולת של חיזבאללה לייצר כוח צבאי חזק. לא סתם לוחמים שלנו מסתכנים כדי לפגוע באויב הזה, אפילו מפקדי יחידות שלא שמעת עליהן. היחיד שיוצא רע מהציניות הזאת הוא אתה".

הקונסול לשעבר, גלעד כ"ץ, הוסיף עקיצה וכתב "מי כמוך, בעל עבר קרבי עשיר, מבין ויודע...".

גולשים רבים זעמו על דבריו של כתב "הארץ". אחד הבולטים בהם, המילואימניק יהונתן ורנר, כתב: "תסלחו לי מראש על חוסר העדינות פה כן, אבל הצייצן הזה, שכל מה שסיכן אותו בחיים היה הקפיץ של העט, מעיז לגלות ציניות וצחוקים על חיסול של אנשים שרוצים להרוג אותו ואת המשפחה המפוארת שלו. זה החומר. זו הרמה. זה המיץ של הזבל הציוץ הזה. וזה מגלה המון על הבן אדם".