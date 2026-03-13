דוברת צה"ל בערבית, סא"ל אלה ואויה, עדכנה כי חיל האוויר תקף וחיסל אמש בהכוונת אמ"ן את מרתצ'א חוסיין סרור, מחבל ביחידה האווירית של חיזבאללה (127), באזור האוניברסיטה הלבנונית בביירות.

"המחבל מרתצ'א חסין סרור פעל תחת ארגון הטרור חיזבאללה והיווה גורם מוביל ומוקד ידע בתחום ייצור אמצעי הלחימה בארגון הטרור", מסר דובר צה"ל. "בנוסף, מרתצ'א היה אחיו של המחבל מוחמד חוסיין סרור, מפקד היחידה האווירית של חיזבאללה שחוסל במבצע 'חיצי הצפון'.

"מעבר לפעילותו בחיזבאללה, הוא הועסק כמרצה לכימיה באוניברסיטה הלבנונית בביירות. בנוסף אליו, ישנם פעילים רבים נוספים שבמקביל לפעילותם בחיזבאללה כמוקדי ידע בעולמות הייצור, מועסקים כמרצים באוניברסיטאות השונות בלבנון".

עוד נמסר כי "גורמי ייצור אמצעי הלחימה של ארגון הטרור חיזבאללה פועלים במוקדים שונים על אדמת לבנון לטובת הגדלת העצמאות של אספקת אמצעי הלחימה של הארגון. חיזבאללה משתלט באופן שיטתי על מרחבים אזרחיים ברחבי מדינת לבנון על מנת לבצע פעילויות ומתווי טרור, תוך הטמעות פעיליו ומפקדיו במרחב האזרחי".