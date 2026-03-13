נשיא המדינה בזירת הפגיעה הישרה בזרזיר שבגליל וידאו: אבי קנר / תמונה: יוסי זמיר

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בצהריים (שישי) בזירת הפגיעה בזרזיר למתקפה מצד נשיא ארצות הברית סביב סוגיית החנינה האפשרית לראש הממשלה בנימין נתניהו.

הרצוג הדגיש כי קיימת הבחנה בין מחלוקות מדיניות ומשפטיות ארוכות שנים לבין פגיעה בסמלי הריבונות של מדינת ישראל. לדבריו, סוגיות מדיניות עשויות להיות נושא לוויכוח מתמשך, אך פגיעה בסמלי השלטון מחייבת התייחסות.

במהלך דבריו אמר הנשיא, "לא את כבודי אני מחפש, אלא את כבודה של המדינה. אתה יודע, יש אמרה במקורותינו 'מלך אשר מוחל על כבודו, אין כבודו מחול' - אני לא מלך, אני נשיא מדינת ישראל, הריבונית והעצמאית, ואני חושב שבנסיבות הללו יש הבדל בין ויכוחים מדיניים ומשפטיים שנמשכים עשרות שנים בסוגיות שונות, גם עם בעלי בריתנו, לבין פגיעה בוטה בסמלי שלטון וריבונות של מדינת ישראל - היה מצופה שתאמר אמירה בנושא הזה".

הרצוג הוסיף כי למרות הביקורת, ההחלטה בנושא החנינה תתקבל באופן עצמאי וללא השפעות חיצוניות. בדבריו אמר, "בסופו של דבר כבודנו, עצמאותנו וריבונותנו הם לא למכירה אצל אף אחד. ויחד עם זאת, אני אגיד שאני אתייחס כמובן לבקשת החנינה, כשהיא תגיע, בצורה הכי עצמאית, הכי חופשית, ללא לחצים וללא רעשים, משום כיוון, בניקיון דעת וניקיון כפיים".