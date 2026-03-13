שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' קיים (שישי) מסיבת עיתונאים לצד ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית הגנרל דן קיין.

"הממשל משמיד את המשטר האיראני בצורה שלא נראתה בעבר. שני חילות האוויר הטובים בעולם יצאו יחד ופעלו בשיתוף פעולה מדהים שלא יכול להיות בשום מקום אחר".

הגסת' אמר עוד: "כל התעשיות הצבאיות של איראן יושמדו. בכיריה ירדו מתחת לאדמה, כמו חולדות. משמרות המהפכה והמשטר רואים כוכבים ופסים ומגן דוד. ההנהגה האיראנית מותשת ומתחבאת, המנהיג העליון החדש פצוע ולא שמענו ממנו. אביו מת, והוא מפחד, פצוע ונרדף. הם בכאוס מוחלט".

שר המלחמה טען שלאיראן אין יכולת לבנות טילים בליסטיים נוספים: "פגענו בכל מערך היצור, בכל חברה שמייצרת רכיב, בניינים נהרסו".

הרמטכ"ל האמריקני קיין הוסיף "היום נתקוף בעוצמה הקשה ביותר עד כה. היום יהיה היום עם הירי הקינטי הגדול ביותר עד כה, אנחנו נהרוס את חיל הים האיראני על מנת לוודא חופש תנועה ימי".

"אנחנו פוגעים בתעשייה האיראנית כדי שלא יוכלו לבנות מחדש את היכולות שפגעו באמריקנים ובבעלות בריתנו. כוח התקיפה האיראני ממשיך לרדת. תקפנו יותר מ-6000 מטרות, ואנחנו ממשיכים. סנטקום נמצאים מעל האויב. לאיראן יש עדיין את היכולת לפגוע בסחר ובכוחות של ידידותינו. אנחנו ממשיכים להתקדם בתקיפת אתרי הייצור האיראני, ונמשיך לעשות כן בימים הקרובים- ובמיוחד היום"

הרמטכ"ל האמריקני התייחס גם לאסון התרסקות מטוס התדלוק בעיראק, שבו נהרגו לפחות ארבעה אנשי צוות אמריקנים. "הם לא נפגעו מאש אויב. זה מזכיר לנו את המחיר שבהקרבה של חיל האוויר ושל הלוחמים שלנו", אמר קיין.