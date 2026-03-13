השר בצלאל סמוטריץ' פרסם פוסט אישי ברשתות החברתיות, לאחר שבנו בניה נפצע במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

בפוסט שיתף השר שיר שכתבה אשתו רויטל בעקבות הפציעה, וסיפר כי מדובר בחשיפה משפחתית שאינה שגרתית עבורם.

סמוטריץ' כתב כי בדרך כלל הוא נמנע מלשתף בעניינים פרטיים, משום שמשפחתו מעדיפה להישאר מחוץ לאור הזרקורים. עם זאת ציין כי הפציעה חיברה בין המישור האישי והלאומי ולכן בחר לשתף את הציבור.

"בדרך כלל אני נמנע מלשתף בעניינים פרטיים ומשפחתיים. משפחתי, שנותנת לי את הכח והיא חלק בלתי נפרד מהעשיה שלי, לא אוהבת את החשיפה ומעדיפה להישאר הרחק מאוד הזרקורים".

הוא הוסיף כי הפציעה של בנו הביאה לחשיפה גדולה יותר של המשפחה, וכתב, "אבל הפציעה של בניה חיברה את הפרטי והלאומי ובימים האחרונים אנחנו קצת יותר חשופים גם ברמה הפרטית. אז אני מנצל את ההזדמנות לשתף אתכם במשהו אישי".

סמוטריץ' סיפר כי רעייתו רויטל מבטאת מזה שנים רבות את תחושותיה באמצעות כתיבה. לדבריו, השיר שכתבה השבוע בעקבות הפציעה ריגש אותו במיוחד והוא ביקש את רשותה לשתפו לקראת שבת.

כך כתב, "אשתי הצדיקה והגיבורה רויטל מביעה כבר הרבה שנים תחושות ורגשות בכתיבה בכישרון מיוחד. השבוע היא העלתה על הכתב את רגשותיה על הפציעה של בניה, ומאחר ואותי זה ריגש מאוד ביקשתי את רשותה לשתף גם אתכם לקראת שבת".

בהמשך פרסם את השיר שכתבה רעייתו:

"מה ילד יום

מה יוולד בחיי האומה

ללדת בן מחדש

יכולה רק אם עבריה

זו שבניה ששים אלי קרב

והיא תכבס מדיהם ותאהב

בגבורה היא אוחזת

בחבלי הלידה

כל עצמותיה תאמרנה

אלו הם פעמי גאולה

על הניסים ועל הגבורות

עוד יכתב בספר דברי הימים

על הספרא והסייפא

על נשות הלוחמים

דמעותינו מצויות

לא תמיד רטובות

תפילותינו זכות

יהי רצון שיהיו נשמעות

בין חדר במלון

לחדר בבית החולים

הנסתרות לה' אלוקינו

והנגלות לנו ולבנים

מה ילד יום

מה תלד עבריה

זו לא לידה פרטית

את הלוחמים יולדת האומה".