הלך לעולמו הרב ניסים הכהן, דיין בבתי דין לגיור ובארץ חמדה, ורב בית הכנסת הספרדי בפסגות, בעקבות חיידק שאותר בדמו.

הלווייתו של הרב הכהן, במעמד מאות אנשים, יצאה היום (ו') בשעה 10:00 מרחבת מלון "שבעת הקשתות" אל הר הזיתים. "וכל בית ישראל יבכו השריפה אשר שרף ה", נכתב במודעת האבל.

הרב הכהן היה בוגר בית המדרש לדיינות "בני דוד" בפסגות ואיש חינוך ותיק. בכולל הדיינות 'בני דוד' שבפסגות ציינו כי היה מבוגרי הכולל והותיר רושם עמוק על תלמידים ולומדים.

בהודעת בית המדרש נכתב כי מדובר באבדה קשה לעולם התורה ולבית המדרש. "אבד חסיד מן הארץ. הדיין המצוין, שוקד באוהלה של תורה, אציל הנפש, שייף עייל ושייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה".