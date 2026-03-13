הרב גיא אלאלוף פרסם סרטון בדף היוטיוב שלו ובו עדכן את העוקבים כי בתקופה האחרונה הוא פחות פעיל בשל בעיה רפואית שהתגלתה אצלו.

לדבריו, ביום ראשון הקרוב בשעה 15:00 הוא צפוי להיכנס לניתוח.

בפתח דבריו אמר לעוקבים, "שלום חברים יקרים ואהובים שלי. בטח שמתם לב שקצת הורדתי פרופיל לאחרונה, וזה קצת יימשך. התגלתה לי איזו בעיה רפואית, שדורשת ממני קצת אנרגיות".

בהמשך הוסיף כי הניתוח צפוי להתקיים בקרוב וביקש מהציבור להתפלל לרפואתו, "בעזרת השם ביום ראשון הקרוב בשעה שלוש אני אכנס לניתוח. אתם מוזמנים להתפלל עליי. גיא בן אורלי בתוך שער חולי עמו ישראל".

למרות התקופה המאתגרת, חלק מהתכנים ימשיכו לעלות כמתוכנן, "אני אהיה כאן כי יש שיעורים שימשיכו לעלות ביוטיוב, עוד מלפני הניתוח".

הרב אלאלוף הביע תקווה להחלמה מהירה ואמר כי הוא מקווה לשוב לפעילות מלאה בזמן הקרוב. "אני מקווה מאוד מאוד שתוך שבועיים, שלוש, מקסימום חודש אני אזכה כבר להחלים, ושהכל יהיה מאחוריי ושאני אחזור אליכם".

בסיום דבריו פנה לעוקביו במסר מחזק. "בעזרת השם שיהיה לנו שבת שלום, והרבה ברכה ואהבה ושמחה, ושנזכה לעבור את התקופה הזאת ביחד, בנחישות ובחוזק ובאומץ".