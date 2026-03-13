תיעוד מחיסול המחבלים צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות ההגנה הקדמית בדרום לבנון, ובמהלכה זוהתה וחוסלה חוליית מחבלים במרחב בינת ג'בל.

האירוע התרחש אתמול (ה'), לאחר שתצפיות הכוחות איתרו שלושה מחבלים שפעלו באזור סמוך לכוחות צה"ל.

גדוד התצפיות 869 של האוגדה זיהה את החולייה במהלך פעילות מבצעית. בעקבות הזיהוי בוצעה סגירת מעגל מהירה, שבמהלכה חוסלו שלושת המחבלים.

במסגרת פעילות הכוחות בדרום לבנון, זוהו אתמול מספר חשודים ששהו בקרבת הכוח. בשיתוף פעולה עם חיל האוויר חוסלה החולייה והושמד המבנה שבו שהו.

בימים האחרונים פיקוד הצפון ממשיך במהלך ההגנה הקדמית, שמטרתו ליצור שכבת הגנה נוספת ולהרחיק איומים מתושבי הצפון. אוגדה 91 מרכזת מאמץ התקפי ממוקד נגד עמדות נ"ט ופעילים של יחידת "כוח רדואן" בכפרי החזית בדרום לבנון.

חטיבת האש 7338 ויחידה 869 של האוגדה פועלות בהכוונת תצפיות מדויקות ומבצעות תקיפות נגד עמדות תצפית ומשגרים. במסגרת הפעילות מאתרים הכוחות חשודים המהווים איום ומבצעים תקיפות ממוקדות להשמדת האיומים.

מאז תחילת המערכה מול ארגון הטרור חיזבאללה תקפו כוחות אוגדה 91 והכוחות הפועלים במרחב יותר מ-400 מטרות ומחבלים של הארגון.