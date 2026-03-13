בעל השליטה ברשת 13, לן בלווטניק חתם היום (ו') על מזכר הבנות למכירת רשת 13 לידי קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, אחד ממייסדי סטארט-אפ הסייבר וויז, שהשבוע אושרה סופית מכירתה לגוגל ב-32 מיליארד דולר.

מרשת 13 נמסר: "אנו שמחים לצרף משקיעים חדשים כבעלי מניות ולשתף פעולה עם קרן פילנתרופית המגובה על ידי תורמים רבים, בהם קבוצת יזמים מנוסים, בעלי רקורד מוכח במגוון תעשיות. ההשקעה החדשה מבטיחה את עתידה של רשת 13 וממצבת את הערוץ לקראת המשך הרחבת ההשקעות בתוכן איכותי והאצת תהליכי חדשנות ודיגיטל".

קבוצת יזמי ההייטק מסרה: "אנחנו שמחים על הצעד המשמעותי הזה לקראת השלמת העסקה. רכישת רשת 13 על ידי קרן Merit מבטיחה את עתיד הערוץ ואת עצמאותו המערכתית המוחלטת. באמצעות התמיכה ב-Merit אנו מעמידים משאבים בהיקפים שטרם נראו בערוץ טלוויזיה ישראלי, במטרה להוביל חדשנות דיגיטלית ולבסס קונצנזוס מאחד, ציוני וישראלי. אנו מבקשים להודות לחברת אקסס ולסר לאונרד בלווטניק על האמון ועל שנים של השקעה ותמיכה בערוץ. השותפות של Merit עם Access ו-WBD תסייע לייצוב ולחיזוק הערוץ. אזרחי ישראל ראויים לערוץ עצמאי, פטריוטי וחזק. אנו גאים לגבות את קרן Merit בהעמדת משאבים יוצאי דופן לערוץ, על מנת להבטיח שרשת 13 תהיה בית לכל ישראלי וישראלית".

בהודעה ששלח היום מתן חודורוב, יו"ר ועד עובדי חדשות 13 לעובדים הוא הודה לרפפורט ובלווטניק. "אנו בטוחים שבעקבות אסף, ייכנסו בקרוב ל'רשת' שלל דמויות מצוינות ומגוונות - משקיעים, מנהלים ועיתונאים מרחבי הקשת הישראלית - שישאפו ליטול חלק בסיפור ההצלחה שנבנה ביחד. זה לא היה קורה אלמלא האמון שלכם, עובדי חדשות 13, לאורך החודש המטלטל שעברנו; אלמלא התבונה והאחריות של מנכ"לית החברה, טלי בן עובדיה; אלמלא העבודה המשפטית המעולה של כל עורכי הדין מטעמנו - גיל רון, דרור שטרום, גלעד ברנע ואמיר בשה; אלמלא התמיכה הבלתי מוגבלת של חברי הוועד והצוות המוביל בארגון העיתונאים - מיכל גרא מרגליות, שי אמיר, ענת סרגוסטי וגלי גבאי; אלמלא העצמאות של רשות התחרות כרגולטור מקצועי ואיכותי; ואלמלא העזרה של בני ברית רבים, מתוך ומחוץ לבניין", כתב.

"אין לנו כיסים עמוקים, לוביסטים, או אנשים שיכלו לעבוד במשרה מלאה לטובת העניין, אבל כן היה לנו כוח רצון להשיט את הספינה הזו במים סוערים, אל נמל היעד הנכון לה. באופן אישי, אני מתרגש מאוד שהייתה לי הזכות לנווט בשביל כולנו", כתב חודורוב.