השב"כ מאריך את הצו החריג המונע מפגש עם עו"ד כנגד המתיישבים הנחקרים בשב"כ, המתיישבים ישהו בשב"כ בחקירות שב"כ ללא שפגשו בעו"ד מתחילת מעצרם.

המתיישבים, קטין כבן 16 ובגיר בן 18, תושבי הר חברון נמצאים החל מיום שני במתקני שב"כ ללא שפגשו בעו"ד. הצו החריג הוארך בשלב זה ביומיים נוספים עד למוצאי השבת.

השב"כ הטיל צו איסור פרסום על פרטי החקירה. באחד מהדיונים בבימ"ש נחשף כי אחד מהעצורים חש שלא בטוב ונבדק בידי רופא. עורכי הדין נתי רום ואסף גונן מארגון חוננו מנהלים מאבק משפטי כנגד הצו החריג והגישו מספר ערעורים לבימ"ש כנגד מניעת המפגש ובדרישה לשחררם, הדיון הבא בעניינם יתקיים ביום ראשון.

עורכי הדין נתי רום ואסף גונן מסרו "ישנה קלות בלתי נסבלת של שימוש בכלים ששמורים לגרועים שבאויבינו - מניעת מפגש, וחקירות במרתפי השב"כ בתנאים קשים. בטח בתיק זה בו התשתית הראיתית דלה מאוד. וכל זאת בשעת מלחמה, ששרות הביטחון הכללי מפנה משאבי יתר כנגד מתיישבים במקום לפעול כנגד הטרור המרים ראש בשלל זירות".