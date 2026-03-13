בית הכנסת של הקהילה היהודית ברוטרדם הוצת הלילה בשעות הבוקר המוקדמות.

השריפה פרצה סביב השעה 3:40. האירוע לא הסב נזק לאדם והאש כבתה מעצמה תוך זמן קצר.

המשטרה ההולנדית פרסמה הודעה ברשת X ואישרה שלא היו נפגעים, תוך שהיא מבקשת מעדי ראייה להעביר מידע רלוונטי.

ברשתות החברתיות הופץ סרטון ששבו ארגון המכנה עצמו "חרכאת אשאב אל-יאמין אל-אסלאמיה" טוען כי הוא עומד מאחורי ההצתה.

התיעוד מציג את הרגעים שבהם הכניסה לבית התפילה עולה בלהבות. ניתוח הסרטון מעלה חשד כי מדובר באותו ארגון שתבע אחריות על פיגוע דומה בבית כנסת בליאז' שבבלגיה מוקדם יותר השבוע - שם התפוצץ מטען חבלה ביום שני בשעה 3:38 בבוקר.

הדמיון המפתיע בין שני האירועים, הן בזמן הביצוע והן בסימנים הגרפיים והמוזיקליים בסרטון, מחזק את ההערכה שמדובר באותם גורמים.

ראש עיריית רוטרדם קרולה שוטן הגיבה בחריפות לאירוע וציינה לסוכנות הידיעות ההולנדית ANP כי "אין מקום ברוטרדם לאנטישמיות, הפחדה, אלימות או שנאה כלפי קהילות דתיות". לדבריה, התקרית גרמה למצוקה רבה בקרב האזרחים היהודים בעיר.

שר החוץ גדעון סער תקף את הולנד בעקבות האירוע וציין: "ברוטרדם הותקף אתמול בית כנסת. אבל הולנד מצאה לנכון להתערב בתיק המפוברק של דרום אפריקה נגד מדינת ישראל. מביש".