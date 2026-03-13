בהתאם להערכת המצב הרב-זירתית, הנחה הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, על תגבור כוחות רחב בפיקוד הצפון, כחלק מחיזוק המוכנות לתרחישי התקפה והגנה שונים.

מצה"ל נמסר כי עיבוי ופריסת הכוחות בגזרת גבול הצפון יתבצעו על בסיס כוחות סדירים נוספים, ובהם אוגדה, חטיבות וגדודי הנדסה. הכוחות שיתגברו נפרסים בהתאם להערכת המצב המבצעית.

במקביל, יגויסו כוחות מילואים שיחליפו את היחידות הסדירות שמועברות לגזרה הצפונית, במטרה לשמור על רציפות מבצעית בכלל הזירות.

מוקדם יותר פגע טיל של חיזבאללה במבנה בקיבוץ כברי שבגליל המערבי במטח האחרון מלבנון, ואישה כבת 50 נפצעה באורח קל מרסיסים. המבנה משמש את ותיקי הקיבוץ. במושב שומרה, גבר כבן 60 נפגע קל מהדף. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים לגליל בנהריה. טיל התפוצץ גם במושב דלתון.

זירת נפילה בצפון, צילום: איחוד הצלה

בתוך כך כוחות אוגדה 91 ממשיכים בפעילות ההגנה הקדמית בדרום לבנון, ובמהלכה זיהו תצפיות חולייה של שלושה מחבלים במרחב בינת ג'בל וחיסלו אותה בסגירת מעגל מהירה בסיוע חיל האוויר. על פי נתוני צה"ל, מאז תחילת המערכה מול חיזבאללה תקפו כוחות האוגדה יותר מ-400 מטרות ופעילי טרור, במסגרת המאמץ להרחיק איומים מתושבי הצפון.

צבא לבנון מסר היום כי מטוסים ישראליים השליכו מעל ביירות כרוזים, הכוללים קודי QR שמובילים לערוצי גיוס של המודיעין הישראלי - כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר בהודעה כי הצבא מזהיר את האזרחים שלא לסרוק אותם.