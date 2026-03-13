צה"ל ממשיך במבצע "שאגת הארי" נגד משטר הטרור האיראני, ובמקביל פועל בהגנה קדמית ובתקיפות עצימות נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון. כך נמסר היום (ו') מדובר צה"ל.

לפי הנתונים שפורסמו, צה"ל פועל ברחבי איראן וביצע כ־7,600 תקיפות. מתוכן יותר מ־2,000 תקיפות כוונו נגד מפקדות ונכסים של משטר הטרור האיראני וכ־4,700 תקיפות נגד תוכנית הטילים האיראנית.

עוד נמסר כי בהכוונת מודיעין מדויק חוסלו אלפי פעילים של משטר הטרור האיראני. במהלך מבצע "שאגת הארי" עד כה ביצעו מטוסי חיל האוויר יותר מ־4,700 גיחות מבצעיות ויותר מ־380 מטסים בשמי איראן.

במקביל פועל צה"ל במרחב לבנון במסגרת הגנה קדמית לחיזוק קו ההגנה. כוחות הפיקוד מבצעים פשיטות ממוקדות להסרת האיום והשמדת האויב במרחב.

בנוסף מתבצע מאמץ התקפה נרחב לפגיעה במרכזי הכובד של ארגון הטרור חיזבאללה, שנכנס למערכה בחסות השלטון האיראני. במסגרת זו בוצעו יותר מ־1,100 תקיפות במרחב.

לפי דובר צה"ל, בין המטרות שהותקפו כ־190 מטרות של כוח רדואן, יותר מ־200 מטרות טילים ומשגרים, כ־35 מטרות פיקוד ושליטה וכ־80 מבנים רבי קומות ששימשו את הארגון לצרכי טרור. עוד נמסר כי יותר מ־380 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה חוסלו בתקיפות.