צבא לבנון הודיע כי מטוס ישראלי הטיל מעל ביירות עלונים הכוללים קודי QR המובילים, לטענתו, לאמצעי קשר אלקטרוניים של יחידת מודיעין ישראלית האחראית על גיוס סוכנים.

בהודעת הצבא הלבנוני נכתב כי הקודים מובילים לפלטפורמות תקשורת דוגמת וואטסאפ ופייסבוק, וכי מדובר בניסיון ליצור קשר עם אזרחים במטרה לגייסם לפעילות מודיעינית.

הצבא הלבנוני הזהיר אזרחים מפני סריקת הקודים או לחיצה על הקישורים המצורפים בעלונים.

בהודעה נמסר כי פעולה זו עלולה להוביל, לדבריהם, לסיכונים משפטיים וביטחוניים עבור האזרחים. עוד נטען כי קיימת אפשרות לפגיעה בטלפונים ניידים, כולל חדירה למכשירים וגישה למידע אישי.