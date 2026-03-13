דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, עדכן בצהריים לפני כניסת השבת על התקדמות מבצע "שאגת הארי" ועל המשך התקיפות של צה"ל נגד יעדים באיראן ובלבנון. לדבריו, צה"ל משלים את השבוע השני למבצע וממשיך בפעילות התקפית במקביל לחיזוק מערכי ההגנה.

לדברי דפרין, "לאורך הלילה מטוסי חיל האוויר השלימו גל תקיפות בשלושה מרחבים שונים באיראן - במקביל". הוא ציין כי הותקף נכס של אגף המודיעין של חאתם אלנביאא, מפקדת החירום, בעת ששהו בו מספר בכירים באגף המודיעין, וכי בצה"ל בוחנים בשלב זה את תוצאות התקיפה.

עוד אמר כי בנוסף הותקפו בסיס מרכזי של מערכות ההגנה האיראניות, מפקדות של גופי המשטר ואתרי ייצור ואחסון של טילים בליסטיים שנועדו לשיגור לעבר מדינת ישראל. לדבריו, "התקיפות נגד המשטר נמשכות ומתגברות".

במקביל לפעילות באיראן, צה"ל ממשיך בתקיפות נגד חיזבאללה בלבנון. דפרין עדכן כי במהלך הלילה הותקף גשר א-זרריה בנהר הליטאני, אשר שימש את מחבלי חיזבאללה לתנועה מצפון לבנון למרחב דרום לבנון ולהיערכות ללחימה מול כוחות צה"ל.

לדבריו, התקיפה נועדה גם להעביר מסר למדינת לבנון, "אנחנו נתקוף כל תשתית בה חיזבאללה משתמש בשטח לבנון כדי לפגוע במדינת ישראל".

בצה"ל ציינו כי במקביל למאמץ התקיפות נמשך חיזוק מרחב ההגנה בגבול הצפון. בימים הקרובים צפויות להצטרף מספר חטיבות לוחמות נוספות לכוחות הפועלים בפיקוד הצפון, כחלק מהרחבת פריסת הכוחות והגברת המוכנות להגנה ולהתקפה.

דפרין הדגיש כי בצה"ל בוחנים את הנחיות פיקוד העורף, וכי נשקלת האפשרות להקל או להתאים את ההנחיות במספר אזורים בארץ. עם זאת הבהיר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות.

לדבריו, "אסור לנו להיכנס לשאננות, בייחוד לא במהלך סוף השבוע. על אף הפגיעה ביכולות הירי של המשטר האיראני וחיזבאללה לאורך הזמן - האיום עדיין קיים".

בסיום דבריו אמר, "חיילי צה"ל בכל המערכים - באוויר, בים וביבשה מוכנים וערוכים להגן עליכם - אזרחי ישראל. צה"ל עם הפנים קדימה. יש לנו עוד מטרות רבות לתקוף, יש לנו עוד איומים לסכל, ואנחנו נחושים לעמוד בכל היעדים שלנו".