הריסת בית המחבל שרצח את טוביה שמחה דובר צה"ל

כוחות צה"ל הרסו מוקדם יותר היום (שבת) בעיר דורא שבחטיבת יהודה את ביתו של המחבל עזמי נאדר אבו הליל.

המחבל היה שותף לפיגוע ירי לעבר אוטובוס ישראלי בצומת אלח'דר שבגוש עציון, שבו נרצח יהושע אהרן טוביה שמחה הי"ד בן ה-12 ונפצעו שלושה אזרחים ישראלים נוספים.

הפיגוע התרחש בדצמבר 2024 כאשר אוטובוס בקו 291 של חברת "קווים" בדרכו מביתר עילית לירושלים הותקף בירי.

בצה"ל מסרו כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל.

בפיגוע נרצח יהושע בן ה-12, בנו של הרב דוד זושא שמחה - ראש הישיבה הכלל-חסידית בביתר עילית ומבכירי קהילת "פני מנחם" - שחזר עם משפחתו משבע ברכות של אחותו.

המחבל שביצע את הפיגוע הסגיר את עצמו באותו לילה לידי כוחות הביטחון לאחר מצוד משותף של כוחות צה"ל, משטרה ושב"כ, שכלל כיתור צבאי על בית לחם והפעלת לחץ צבאי במרחב.

למשפחת המחבל הייתה זכות להגיש עתירה משפטית נגד צווי ההריסה, כמקובל בהליכים אלה, אך הערב נמסרה הודעה סופית על הריסת הבית.