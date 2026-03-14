המנכ"ל חושף את הטעות בשידור חדשות 13

במהלך שידור חי באולפן חדשות 13 הציגה כתבת הצרכנות נגה ניר נאמן הודעה שקיבלה מאישה שטענה כי חברת התעופה 'ארקיע' דרשה סכום של 4,300 דולר לנוסע עבור טיסה חזרה מווייטנאם לישראל.

נאמן פנתה למנכ"ל החברה עוז ברלוביץ, שנכח בדיון באולפן, ואמרה, "פונה אליי היום בחורה שקוראים לה נוי. היא מספרת שטסה לירח דבש בווייטנאם, טסה איתכם. מראה לי שאתה מבקש 4,300 דולר לנוסע לחזור הביתה לישראל. מה אנחנו אומרים על זה?"

ברלוביץ' העיף מבט במסך הטלפון של הכתבת ואמר נחרצות: "טוב, ברור לכם שזה פייק".

המנכ"ל הצביע על כך שהמסמך שהוצג כולל שילוב חובבני של לוגו 'ארקיע' על גבי אתר הזמנות אחר, שאינו קשור לחברה.