להיכנס לחקירה במשטרה זה אף פעם לא נעים. בטח כשאתה נציג ציבור וכל כלי התקשורת באים לצלם מכל זוית את "העבריין" נכנס לחקירה.

זה באמת באמת לא קל להיות בהליך בו היועמ"שית עלולה להגיש נגדך כתב אישום בכל יום אבל כנציג ציבור את המחיר על הכניסה לשדה תימן אני משלם בגאון.

אני לא נביא ולא חכם יותר מאחרים אבל לא סתם היה לי ברור מהשנייה הראשונה שנטפלים ללוחמים שלנו בחינם. אז ברשותכם:

10 חודשים אחרי השבת השחורה ההיא התחלנו לקבל בבת אחת דיווחים על עשרות לוחמים שנקראים לחדרי החקירות ואף נעצרים בעקבות פעילות נגד מחבלים בחודשי המלחמה הראשונים.

בדיונים שיזמנו בנושא בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת הבנתי מתשובות נציגי הצבא כי אל מול הטענות הבינלאומיות על צבא לא מוסרי והתעללות באויב הם החליטו לקיים עשרות חקירות כדי להוכיח שאנחנו "מוסריים".

עכשיו, כמדינת חוק שמחזיקה צבא מסודר והיררכי אנחנו בוודאי רוצים שכל חריגה מהפקודות תתוחקר, זו הדרך הכי טובה להתייעל.

אבל מה שהיה פה בחודש יולי 2024 היה מסע ציד בו טובי הלוחמים שלנו שימשו כשעירים לעזאזאל עבור קונספציה מדינית כביכול החקירות הללו יורידו מהגב של מדינת ישראל את העלילות בעולם.

כל זה במקביל למאות אלפי ישראלים שעושים מילואים, עשרות אלפי משפחות מילואים שחרדות מכל דפיקה בדלת עוד ועוד ו"הותר לפרסום" שמוציא אויר בכל 6 בבוקר למדינה שלמה.

הקונספציה הזו אגב יצרה בדיוק את ההפך כי בכלי התקשורת בעולם הביאו את החקירות והסרטון כהוכחה לזה שכל העלילות האנטישמיות שלהם על חיילי צה"ל נכונות.

הדברים הגיעו לשיא סביב אותו מעצר שערורייתי בשדה תימן בטענה כביכול הלוחמים שלנו בצעו מעשים מגונים במחבל חמאס מג'באליה.

המעצר בוצע באמצעות חוקרי מצ"ח שהגיעו לבסיס רעולי פנים ועצרו את הלוחמים שלנו כאחרוני העבריינים.

בעיני, לתיעוד שהופץ ברחבי המדינה ובו היחס המבזה והמשפיל ללוחמים שלנו היה אפקט אדיר על מערך המילואים. עשרות אלפי משרתי מילואים שהרגישו כי מספיקה תלונה של מחבל כדי שבפרקליטות הצבאית יתייחסו אליהם כעבריינים. זו הייתה חבלה חמורה במערך הלוחם ברגעי מלחמה מהקשות שידעה מדינת ישראל.

חוקרי מצ"ח בגיבוי הפצ"רית לא חשבו לרגע על השלכות הרוחב של צורת המעצר הזו ולא התייעצו עם דובר צהל או ראש אכ"א לפני שיצאו למעצר בצורה הזו.

הגעתי לשם כדי לומר בדיוק את זה לאותם חוקרים וכדי לוודא שהלוחמים שלנו זוכים לכל התנאים שמגיעים להם בחוק.

תפקיד חבר הכנסת הוא בין היתר לפקח על הרשות המבצעת ולצורך כך העניק לנו המחוקק גישה לכל מקום בו יש איסור כניסה במדינה. בכנות, לא חושב שהיה מקרה שדרש פיקוח פרלמנטרי הדוק מזה ולכן נכנסתי לבסיס.

שר הביטחון גלנט שלא הוציא מילה על צורת המעצר של הלוחמים הוציא גינוי בתוך דקה והתקשורת כולה פתחה במחול שדים על ה"אנרכיה" שמובילים שרים וחכים בימין.

אז כן, אחרי נכנסו לבסיס שדה תימן בניגוד לחוק עשרות אזרחים שבאו להפגין וכאבו מאוד את השפלת הלוחמים. זה באמת לא בסדר. לאזרחים אסור להיכנס לבסיס ללא אישור ואם הייתי יודע שיכנסו אחרי עשרות לא הייתי נכנס בצורה הזו.

אבל בניגוד לשקרים בתקשורת אף אחד שם לא ניסה לפעול באלימות, להתקדם אל תוך הבסיס, לריב עם הצבא או "לשחרר בכח את העצורים".

אזרחים אוהבי המדינה ואוהבי הצבא שגלשו במהלך הפגנה לשטח אסור כדבר היועמ"שית "אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי".

לבקשתי אגב האזרחים כולם יצאו בתוך דקות מהבסיס.

אלא שלמפרע, הרעש הציבורי האדיר שיצרה התקשורת הפחיד את הפצ"רית, היא הדליפה את הסרטון המבושל לחדשות 12, נבהלה מעצמה ושיקרה לכל הגורמים המוסמכים וכשהכל נודע התברר שמלכתחילה לא הייתה שום סיבה לכתב האישום המופרע הזה נגד לוחמנו.

וב"ה השבוע הצדק יצא לאור מאוחר מידי וכתב האישום שהיה לתיק דגל של הפרקליטות הצבאית בוטל אחרי שנתיים בהם השחירו את לוחמי כוח 100 והשיתו עליהם תנאים מגבילים. אז כן, יש ציבורים גדולים במדינת ישראל שעד היום רואים בי "אנרכיסט" ו"פורץ".

אבל את התמונה הזו נכנס לחקירה במשטרה ומשלם את מחיר ההגנה על הלוחמים שלנו אמסגר ואתלה בגדול. לוחמי כוח 100 אגב רק מחכים עכשיו שיתנו להם לחזור ולשרת את המדינה.

שנזכה תמיד להיות בצד הנכון של ההיסטוריה.