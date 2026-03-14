שר המורשת, עמיחי אליהו, פרסם הערב (מוצאי שבת) פוסט חריף ונוקב לקראת הבחירות לרבנות העיר קריית אונו, ובו הוא תוקף את ה"דילים" הפוליטיים ואת נמיכות הקומה, לשיטתו, של הציונות הדתית.

השר התייחס לבחירת רב עיר בקריית אונו וציין כי מתמודדים שני מועמדים ראויים. לדבריו, "מחר ייבחר רב עיר חדש לקריית אונו. שני מועמדים ראויים. שניהם תלמידי חכמים. שניהם יודעים לפסוק הלכה ולהאיר פנים לזוג שמגיע לרישום נישואין".

לדבריו, למרות זאת רק אחד מהם צפוי להיבחר. "אבל רק אחד מהם ייבחר, וספויילר קטן, זה לא יהיה הרב רואי מרגלית, סא"ל במילואים ברבנות הצבאית, שמשרת בצו 8 גם מחר, ביום הבחירות עצמו".

אליהו הוסיף כי לדעתו הבחירה תוכרע על ידי דילים פוליטיים, "זה יהיה המועמד של ש"ס. מפלגה שמהווה כשני אחוזים מתושבי העיר".

בהמשך כתב, "כי בניגוד לסיסמה הידועה, 'הכובע לא קובע, והמעיל לא מועיל', הכובע כן קובע והמעיל כן מועיל וגם הדיל כמובן. אבל מה שלא מועיל זה דווקא הצו 8. נשיאת הסייפא לצד הספרא".

לדבריו, גם מפלגות שמדברות על שילוב תורה ושירות צבאי אינן פועלות בהתאם כאשר מגיע רגע ההכרעה. "הרי קריית אונו נשלטת על ידי יש עתיד. אותה מפלגה שראשיה מדברים רבות על כך שאפשר לשלב בין צבא ותורה, על אפס פשרות בנושא שוויון בנטל".

"ובכל זאת", המשיך, "כשמגיע רגע האמת, נסגר דיל עם ש"ס מאחורי הקלעים. והרב שבוחר בנשיאה בנטל, תורתו נדחקת לקרן זווית". הוא הוסיף כי לדבריו מדובר בתופעה רחבה, "בשבוע שעבר בגבעתיים. מחר בקריית אונו. ובקרוב בתל אביב".

אליהו הדגיש כי אין לו טענה כלפי ש"ס, "אני לא כועס על ש"ס, הם עושים את שלהם, ועושים את זה נפלא".

בהמשך הפוסט קשר את הדברים לפרשת השבוע, "חשבתי על זה בשבת כשקראתי איך בפרשה התורה חוזרת שוב ושוב על חשיבות בגדי השרד של הכהן הגדול. 'אֶת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ אֶת בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וְאֶת בִּגְדֵי בָנָיו לְכַהֵן'. למה כל כך חשוב לתורה להתעסק בבגדים? כי התורה מכירה את עולם השקר שלנו. היא יודעת שהעין רואה ורק אז הלב חומד. שהחיצוניות פותחת את הדלת, ורק אחר כך, אם בכלל, נכנסת הפנימיות".

לדבריו, רב בעל חזות חרדית נתפס לעיתים כ"רב אמיתי", בעוד רב מהציונות הדתית עשוי להיתקל ביחס שונה, "כי הישראלי המצוי, זה שמתפלל באיזור השלוש פעמים בשנה ומתרגש מקידוש בליל שבת, מסתכל על הרב ורואה קודם כל - דמות. הוא צריך לראות זקן לבן, המבורג שחור, פראק ארוך. רק אז השקד במוח שלו נרגע ואומר לו: 'כן, זה רב אמיתי'. הרב הדתי-לאומי, עם הכיפה הסרוגה והחולצה הלבנה? הוא יכול להיות גאון בש"ס ופוסקים. הוא יכול לשרת מאות ימים במילואים. הוא יכול להיות זה שמלווה את החיילים ברגעים הקשים ביותר. אבל הוא לא נראה מספיק כמו רב".

השר כתב כי לדבריו מדובר בבית מדרש שלם שנדחק לשוליים, "ואולי אף אחד לא מדבר על זה. כי מי אנחנו שנגיד לרבני הדת"ל איפה הבעיה. אבל בינתיים יש כאן בית מדרש שלם. עם תורה, עם ערכים, עם חיילים שמוסרים נפשם למען עם ישראל. שנדחק לקרן זווית".

לדבריו, הסיבה לכך אינה בהכרח עומק התורה אלא גם גורמים חיצוניים ופוליטיים, "לא בגלל שהתורה שלו פחות עמוקה. לא בגלל שהרבנים שלו פחות ראויים. בגלל שהלבוש לא מדבר את השפה שהעין רוצה לשמוע לצד דילים שלא פעם נוגדים את האינטרס המקומי".

אליהו קרא לרבני הציונות הדתית לחשוב גם על הדרך שבה הם נתפסים בציבור, "אולי הגיע הזמן שגם רבני הדתי לאומי יספרו לשקד האחורי של המוח, את מה שהוא רוצה לראות. בגדי שרד לשרת בקודש".

לדבריו אין הכוונה לוותר על הזהות, "לא לוותר על מה שהם. לא להוריד את המדים. לא לזנוח את בית המדרש ולא את השירות. אבל כן לחשוב על כך שאולי בעלמא דשקרא, צריך לדעת לדבר גם בשפה של עלמא דשקרא. שאם רוצים שהתורה הדתית-לאומית תישמע, שהקול הזה יהדהד, שהרבנים האלה יוכלו להשפיע, צריך גם ללבוש בגדי שרד בבואם אל הקודש".

בסיום הפוסט התייחס גם למצב הפוליטי הרחב. לדבריו, גם הציונות הדתית עצמה נושאת באחריות למצב שנוצר, "אבל לא רק החיצונית אולי דורשת תיקון קל. אלא גם, ובעיקר הפנימיות. כי לא רק יש עתיד אשמה כאן. אלא עצם תפיסת נמיכות הקומה של הציונות הדתית, כשהובילה ויתור אחר ויתור על הרבנות לטובת מפלגת ש"ס".

לדבריו, במשך שנים נחתמו הסכמים פוליטיים שוויתרו על תחום הרבנות, "ההסכמה לדילים של ש"ס, לצד ויתור ארוך שנים על משרד הדתות, המחשבה שבני בתי המדרש של הרב קוק זצ"ל ושל מו"ר סבא הרב מרדכי אליהו זצ"ל פחות ראויים מבני בית המדרש החרדי. הם הסיבה לכך שכשמגיעים לבחור רבני ערים, אין לתורה הדת"לית יד על ההגה".

לסיום אמר: "המערכת כולה בנויה כך שש"ס תנצח גם במקומות שבהם יש לה שני אחוזים וראשות העיר נמצאת בידי יש עתיד. זה לא קרה ביום אחד. זה נבנה לאט. דיל אחרי דיל. ויתור אחרי ויתור. כי מי שמוותר על תורתו. רבניו נדחקים לקרן זוית".