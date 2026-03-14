כ-45 תושבים חמושים מפסגת זאב בירושלים השתתפו בסוף השבוע האחרון בכנס הקמה של קהילת חמושים מקומית, שמטרתה לחזק את מערך ההגנה השכונתי ולהגביר את תחושת הביטחון בשכונה.

מפקד תחנת שפט במשטרה, ניצב אמיר בן קיקי, הגיע לכנס יחד עם קציני התחנה והדגיש את המורכבות הביטחונית שבה נתונה השכונה ואת החשיבות של שיתוף פעולה הדוק בין אזרחים לכוחות הביטחון.

הכנס אורגן בשיתוף פעולה בין ארגון השומר החדש - תכנית "משמר", משטרת ישראל והמנהל הקהילתי.

דניאל דאהן, המנהל המבצעי בתוכנית 'משמר', הציג בפני המשתתפים את המודל המבצעי להקמת קהילת החמושים, את הדרכים לשמירה על הבית ואת אפשרויות ההתפתחות האישית הפתוחות בפני כל מתנדב.

בצלאל גנוסר, מנהל תכנית "מרחבים" בארגון השומר החדש, בירך את המשתתפים ועמד על הפן הערכי של היוזמה.

ברוך רובין, מוביל תכנית משמר, אמר: "ההיענות המרשימה של תושבי פסגת זאב מעידה על כך שהציבור מבין שהביטחון מתחיל בקהילה חזקה ומאורגנת. אנחנו כאן כדי לספק להם את הכלים המקצועיים ביותר לעשות זאת בתיאום מלא עם המשטרה".