נס גדול בשוהם ללא קרדיט

בערב שבת פרשת ויקהל-פקודי, עת ישבנו לארוחת שבת משפחתית בביתנו בשוהם יחד עם ילדינו ושבעה מנכדינו ומשפחותיהם, נשמעה לפתע אזעקה.

בהתאם להנחיות נכנסנו מיד לממ"ד. זמן קצר לאחר שנכנסנו נשמע פיצוץ עז שהרעיד את הבניין. בתוך דקות התברר כי פצצת מיצרר פגעה בבניין.

כולנו היינו בתוך הממ"ד בזמן הפגיעה. זמן קצר לאחר מכן התברר כי בקומה השלישית פרצה אש כתוצאה מפגיעת הפצצה ועוד לפני שניתנה הנחיית יציאה רשמית מן הממ"ד, התברר כי האש מתפשטת והסכנה בבניין גדלה. לנוכח המצב נאלצנו לעזוב את הדירה ולצאת מהבניין במהירות.

בדיעבד התבררה המשמעות המכרעת של הממ"ד. כל מי ששהה בו בבניין יצא ללא פגע. גם דיירי הדירה שבה פגע הטיל עצמו לא נפגעו. המבנה ניזוק קשות, פרצה שריפה אדירה, וחיי כולם ניצלו. האירוע מדגיש בצורה ברורה את חשיבותו של ממ"ד תקני ואת תרומתו הישירה להצלת חיים.

זמן קצר לאחר האירוע הגיעו למקום כוחות ההצלה וצוותי מועצת שוהם. פעילות המועצה התנהלה במהירות ובמקצועיות מדהימה. ראשת המועצה, דפנה רבינוביץ, יחד עם צוות המועצה וכוחות ההצלה, פעלו כדי להבטיח טיפול מיידי בדיירים ובבניין שנפגע.

כבר בשלב הפינוי הוצעו לדיירים פתרונות מגורים חלופיים, כולל אפשרות להתפנות לבתי מלון עד להסדרת המצב. מדובר במענה חשוב ביותר המאפשר למשפחות להתמודד עם אירוע פתאומי וקשה בו אתה נאלץ לעזוב מיידית את דירתך בלא שאתה יכול לקחת מאומה מתוכה.

רוב המשפחות בבניין הן משפחות דתיות ומסיבות של שמירת אורח חיים דתי, בחרנו שלא להתפנות למלונות. ההחלטה הזו התאפשרה בעיקר בזכות הקהילה המקומית התומכת והעוטפת.

אחד הדיירים פינה דירה לשימושנו. משפחה אחרת הזמינה אותנו לארוחות השבת. שכנים וחברים הציעו עזרה בכל תחום שנדרש. בתוך זמן קצר נוצרה מעטפת של תמיכה, סיוע וערבות הדדית מרגשת.

האירוע מציג שלושה גורמים מרכזיים שפעלו יחד. הראשון הוא הממ"ד אשר הציל חיים, השני הוא התפקוד המקצועי של הרשות המקומית וכוחות ההצלה שתמכו במשפחות ומילאו את כל מבוקשם לאלתר, והשלישי הוא כוחה של הקהילה אשר העניקה סיוע ומעטפת אנושית מיידית לדיירים שנפגעו.

ברגעים כאלה מתגלה עוצמתה של החברה הישראלית אשר כולם פועלים יחד מתוך תחושת אחריות ואחדות משותפת.

האירוע בשוהם מזכיר לכולנו אמת פשוטה על החיים במדינת ישראל. אזרחי המדינה מבקשים לחיות בביטחון, לבנות משפחות ולגדל ילדים ונכדים בשלווה, לעומת אויבי ישראל המבקשים לפגוע באזרחים חפים מפשע, בילדיהם ובבתים בהם הם מתגוררים.

אל מול המציאות הזו קיימת נחישות ברורה. אזרחי ישראל מבינים כי המאבק על קיומה וביטחונה של המדינה כרוך גם במחירים אישיים. אנו נכונים לשאת במחירים הללו מתוך מחויבות עמוקה לעתידו של העם היהודי במדינתו.

גם כאשר טיל פוגע בבית, גם כאשר משפחות נאלצות לעזוב את דירתן, רוחו של עם ישראל נותרת איתנה. הנכונות לשאת במחיר אישי קיימת מתוך ידיעה ברורה כי המאבק חייב להסתיים בניצחון מלא.

החברה הישראלית נחושה לפעול עד למיגור אויביה ולהבטחת ביטחון מלא לדורות הבאים. מתוך האמונה הזו, ומתוך האחדות שמתגלית ברגעים הקשים, צומח הכוח להמשיך קדימה עד להכרעה מלאה.

הכותב: תושב שוהם שביתו נפגע מטיל מיצרר איראני.