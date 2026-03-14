סוכנות הידיעות SEMAFOR, המוכרת כאנטי ישראלית, דיווחה הערב (מוצאי שבת) כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני על מחסור משמעותי במיירטי טילים בליסטיים.

הדיווח התבסס על גורמים אמריקנים רשמיים. אחד מהם אמר כי מדובר במצב שהיה צפוי מראש. "זה משהו שצפינו מראש".

גורם אמריקני ציין כי ארצות הברית עצמה אינה מתמודדת עם מחסור דומה באמצעי יירוט.

גורם אמריקני נוסף ציין כי "יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להגן על הבסיסים ועל האנשים שלנו באזור".

עם זאת ציין אותו גורם כי למרות המחסור שעליו דווח, ישראל פועלת למציאת פתרונות. "היא מוצאת פתרונות", אמר.

בישראל ציינו כי העובדה שהמערכה מתנהלת בשיתוף פעולה עם ארצות הברית מקלה מאוד על ההתמודדות עם סוגיית מלאי החימושים.

לדבריהם, שיתוף הפעולה מאפשר חידוש מלאים גם במהלך המלחמה עצמה וגם במקרה שהמערכה תימשך שבועות נוספים.