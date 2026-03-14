אזרח שניסה להפריד בעימות מילולי בין הפעיל רועי סטאר לאישה המזוהה עם השמאל מצא את עצמו נלקח למעצר. התיעוד מהאירוע, שצולם מתחילתו ועד סופו, מציג את השתלשלות האירועים.

בסרטון נראה סטאר מצלם אישה שהפגינה נגד המלחמה ודוחק בה לומר "כל הכבוד לצה"ל". האישה השיבה כי "צה"ל לא צריך את הכבוד שלי", וניסתה להתרחק מהמקום בעוד סטאר מכנה אותה "עוכרת ישראל" וממשיך ללכת אחריה.

בשלב מסוים ניגש אזרח שנכח במקום וניסה להפריד בין השניים. בתיעוד נראה האזרח חוצץ בין הצדדים ומאפשר לאישה לעזוב את המקום, כאשר על פי הסרטון לא נראה מגע או אלימות מצדו.

כעבור שניות ספורות שוטר מגיע למקום, תופס את האזרח ועוצר אותו תוך שהוא קורא לו "בוא איתי". במהלך האירוע נשמע השוטר קורא לרועי סטאר ואומר לו, "רועי תבוא להגיש תלונה".

בתיעוד נשמע השוטר צועק לעבר העצור: "אתה לא מאבטח, אני רואה אותך דוחף בן אדם, אני ראיתי במו עיני", אף שלפי הסרטון לא נראה מגע בין הצדדים.

האזרח נלקח בניידת לתחנת המשטרה אך שוחרר כעבור זמן קצר. במערך 'עוטף עצורים' שוקלים להגיש תביעה בטענה לעיכוב שווא.

הסרטון עורר תגובות ברשתות החברתיות. גולשים המזוהים עם הימין בירכו על המעצר וכתבו כי מדובר ב"בומרנג" לשמאל, בעוד בשמאל מתחו ביקורת על התנהלות השוטר וקראו לפרסם את פרטיו.

מהמשטרה נמסר בתגובה: "בתום מחאה ברחבת הבימה שהתקיימה הערב, החלו עימותים בין הניצים, במהלכם שוטר ביצע עיכוב של אחד המעורבים. לאחר בחינה ראשונית של האירוע, פיקוד המחוז הנחה לשחרר את המעוכב ללא חקירה ונסיבות האירוע בבדיקה".