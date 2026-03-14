שחר אורן, אביה של גאיה אורן בת ה-17 שנהרגה בתאונת דרכים ברחובות, ספד לה הערב (מוצאי שבת) בפוסט כואב שפרסם.

גאיה, שהייתה בדרכה למרחב מוגן בזמן אזעקה, נדרסה למוות על ידי נהג שעל פי החשד היה תחת השפעת אלכוהול כבדה.

"אושר טהור של אבוש, המותג היוקרתי הכי צנוע שיש, ילדה בת 17 שכל חייה הם נתינה לאחר", כתב בפוסט שהעלה לעמוד הפייסבוק שלו.

שחר תיאר את בתו כנערה ערכית עם חלומות גדולים: "ילדה שמתאמנת מגיל 13 לצבא וחולמת להיות בקרבי, ילדה שהייתה אמורה להגשים את החלום שלה ולשרת כלוחמת והייתה מיועדת לגדולות - את כל הטוהר הזה לקח לי נהג עבריין שיכור שהדבר היחיד שיש לו בחיים זה לעשות רע בעולם".

גאיה נדרסה למוות ביום חמישי בערב ברחובות לאחר שנשמעה התרעה לירי טילים מאיראן. היא מיהרה לעבר מרחב מוגן ובמהלך חציית הכביש נפגעה ממכונית ונפצעה באורח אנוש.

צוותי מד"א שהגיעו לזירה העניקו לה טיפול רפואי לאחר שסבלה מפגיעה רב-מערכתית, אולם לאחר ניסיונות החייאה נאלצו לקבוע את מותה במקום.

על פי החשד, הנהג הפוגע לא עצר לפני מעבר החצייה ופגע בה. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך אתמול בארבעה ימים את מעצרו.

במשטרה מייחסים לנהג עבירות של המתה בקלות דעת, נהיגה בשכרות ועבירות נוספות. בבדיקת נשיפה שנערכה לו לאחר התאונה נמצאה כמות של 470 מיקרוגרם אלכוהול - רמה הגבוהה משמעותית מהמותר על פי החוק.

גאיה הובאה למנוחות ביום שישי בשעות הצהריים בנס ציונה, שם ליוו אותה בני משפחתה, חבריה ומכריה בדרכה האחרונה.