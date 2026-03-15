היום (ראשון) צפויים לרדת גשמים בצפון ובמרכז וייתכנו סופות רעמים בודדות. כמו כן תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשלישי תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יהיה בהיר בדרך כלל, ובבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הגשם צפוי לשוב ביום רביעי. בבוקר צפויה דווקא עלייה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי, לצד רוחות מזחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז, שם ייתכן אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו בדרום הארץ וייעשה אביך.

בצהריים יחלו לרדת ממטרים מלווים בסופות רעמים בעיקר בדרום ובמרכז. קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. בהמשך, הגשמים יתחזקו ויתפשטו למרבית אזורי הארץ.