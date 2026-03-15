בחדשות 13 טוענים כי מצלמת אבטחה שהוצבה באולפן החירום במקלט בנווה אילן תיעדה עובד של חדשות 12 "מתעסק" בציוד שלהם.

המצלמה הוצבה לאחר תקלה משמעותית שאירעה במהלך מהדורת החדשות של הערוץ.

על פי הפרסום ב-ynet, בעקבות התיעוד פנו בחדשות 13 בפנייה רשמית וחריגה להנהלת חדשות 12 וביקשו לבחון את המקרה.

בחדשות 12 ערכו בירור עם העובד, ובמסגרתו אף שלחו אותו לבדיקת פוליגרף. בערוץ הדגישו כי העובד טען שלא פגע בציוד או גרם לנזק.

יצויין כי מצלמת האבטחה הותקנה רק לאחר התקלה שהתרחשה במהלך המהדורה. לכן לא ברור אם העובד שתועד קשור כלל לתקלה שאירעה בשידור של חדשות 13.

בחדשות 12 מסרו בתגובה, "חדשות 12 התייחסה בכובד ראש לפניית חדשות 13. ערכנו בירור מעמיק אשר במסגרתו וביוזמתנו נשלח העובד לפוליגרף. העובד טען שלא חיבל בדבר ולא גרם כל נזק לציוד ויצא דובר אמת בבדיקת הפוליגרף".