נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם ציוץ בעברית ברשת X שבו מתח ביקורת על ישראל בשל התקיפות נגד חיזבאללה בלבנון וקרא לעצור את המתקפה.

בציוץ כתב מקרון כי קיים שיחות עם בכירים בלבנון, "קיימתי אתמול שיחות עם הנשיא עאון, עם ראש הממשלה סלאם ועם יושב ראש הפרלמנט ברי. יש לנקוט כל צעד אפשרי כדי למנוע מלבנון לשקוע בכאוס. על חיזבאללה להפסיק לאלתר את ההידרדרות המסוכנת שאליה הוא מוביל".

בהמשך קרא מקרון לישראל לעצור את הפעולה הצבאית וכתב, "על ישראל לוותר על מתקפה רחבת היקף ולהפסיק את התקיפות המסיביות, בשעה שכבר מאות אלפי בני אדם נמלטו מן ההפצצות. הממשלה בלבנון הביעה את נכונותה לקיים שיחות ישירות עם ישראל. כל מרכיבי המדינה צריכים להיות מיוצגים בשיחות הללו".

עוד הוסיף מקרון, "על ישראל להיענות להזדמנות הזאת, לפתוח בדיונים ולהביא להפסקת אש, למצוא פתרון בר-קיימא ולאפשר לרשויות בלבנון לממש את התחייבויותיהן למען ריבונותה של לבנון. צרפת מוכנה לסייע לקיום הדיונים הללו ולארח אותם בפריז".

מי שהגיב לציוץ היה מנהיג הימין בהולנד ותומך ישראל חירט וילדרס, שכתב גם הוא בעברית תגובה קצרה בת מילה אחת, "פַּחדָן".