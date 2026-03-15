חוקרי אוניברסיטת חיפה חשפו בחפירות הארכיאולוגיות בעיר העתיקה סוסיתא אבן קלע מעופרת מהתקופה ההלניסטית, בת למעלה מאלפיים שנה, ועליה כיתוב ביוונית שלא היה מוכר עד כה במחקר: "למד".

הממצא יוצא הדופן התגלה סמוך לכינרת, בתחומי שמורת טבע סוסיתא, בניהולה של רשות הטבע והגנים. המחקר נערך על ידי ד"ר מיכאל איזנברג וד"ר ארלטה קובלבסקה מהמכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן באוניברסיטת חיפה, יחד עם פרופ' גרגור סטאב מאוניברסיטת קלן, גרמניה, אפיגרף של המשלחת.

תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת המדעי PEQ. "אבני קלע או קליעי עופרת מעין אלו מוכרים היטב במחקר של אתרים רבים מהתקופה ההלניסטית, בעיקר מהמאה השנייה לפנה"ס. רק בסוסיתא התגלו עד כה 69 קליעים אבל זו הראשונה בעולם שעליה מופיע הכיתוב 'למד'. מדובר בהומור סרקסטי מקומי של מגיני העיר שרצו ללמד את אויביהם לקח בשילוב קריצה ברורה: למד לקח", אמר ד"ר איזנברג.

סוסיתא צילום: ד"ר מיכאל איזנברג

אבן הקלע שהתגלתה במידות 3.2 על 1.95 ס"מ ושוקלת 38 גרם. בצידה האחד ניכרים סימני פגיעה עזה שגרעה מעט מן האבן, כך שבמקור שקלה כ־45 גרם. הקליע נמצא מדרום לעיר סוסיתא באזור בית הקברות ולצד הדרך העתיקה שעברה במקום, במרחק של כ־260 מטרים מחומת העיר.

אבני הקלע הוכנו ביציקת עופרת בתבניות אבן בהליך פשוט יחסית, שניתן היה ליישם גם בעת מערכה צבאית. מיקום הגילוי מעיד כי מדובר בתחמושת שנורתה ככל הנראה בידי מגיני העיר אל עבר אויב המתקדם לצור על העיר. קליעי עופרת היוו את התחמושת הזולה ביותר ויעילותם הייתה גבוהה. קלע מיומן יכול היה לפגוע באויב ממרחק של למעלה מ־300 מטרים. קליעים מסוג זה עוטרו לעיתים בשמו של מפקד צבאי, בשם העיר או בעיטורים כגון: קלשון, ברק, עקרב, או בכיתובים סרקסטיים דוגמת "תפוס". עם זאת, הכיתוב "למד" שנמצא בסוסיתא הוא ייחודי, ואינו מוכר מאף אתר אחר עד כה במחקר.